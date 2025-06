Il romanzo The Stand (o L’ombra dello Scorpione come è noto in Italia) otterrà presto un nuovo adattamento, ma stavolta per le sale cinematografiche.

Dopo due tentativi per la televisione, l’ultimo dei quali abbastanza recente, il quinto romanzo firmato da Stephen King “The Stand” approderà al cinema sotto il marchio Paramount Pictures, l’annuncio nelle ultime ore sui principali organi di informazione cinematografica. Doug Liman (Edge of Tomorrow) si occuperà della regia, mentre Tyler Thompson sta scrivendo la sceneggiatura. Nessun altro dettaglio è stato rivelato al momento.

Come noto, il romanzo di King è ambientato in un mondo post-apocalittico dove una malattia ha quasi azzerato la popolazione mondiale. I pochi sopravvissuti si dividono in due differenti fazioni, guidate da due personaggi agli antipodi, non solo geograficamente. Gli eventi narrati nel romanzo The Stand portano infine ad una leggendaria lotta tra il bene ed il male, tra uno schieramento e l’altro.

Nel 1994 Mick Garris ha diretto la mini-serie da 4 puntate per ABC, in quell’occasione il cast è stato composto da Ruby Dee, Gary Sinise, Molly Ringwald, Laura San Giacomo, Ossie Davis, Rob Lowe, Ed Harris e Kathy Bates, con Jamey Sheridan nel ruolo del villain Randall Flagg; nel 2020, invece, Josh Boone e Benjamin Cavell hanno sviluppato una mini-serie per Paramount+, nel cast figuravano Alexander Skargaard come nuovo Flagg, e poi James Marsden, Amber Heard, Greg Kinnear, Whoopi Goldberg, Ezra Miller e Greg Kinnear.