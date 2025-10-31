The Spot | Ewan McGregor con Claire Danes nella serie HULU

Ewan McGregor e Claire Danes saranno i protagonisti di The Spot, la nuova serie in arrivo su HULU, prodotta da A24.

Secondo Deadline, infatti, il vincitore di un Emmy “Ewan McGregor” si è aggiunto a Claire Danes nel cast della serie co-prodotta da A24 e sviluppata da Ed Solomon, che ne sarà anche showrunner. La Danes, tra l’altro, si è aggiunta al cast sostituendo Kate Winslet quest’estate, inizialmente indicata come interprete principale e produttrice esecutiva.

La trama di The Spot ruota intorno ad un chirurgo di successo (Danes) e suo marito, un insegnante (McGregor), che iniziano a sospettare che lei possa essere responsabile della morte di un bambino, vittima di un incidente stradale. La loro ricerca della verità si trasforma in una rete di crescenti sospetti e oscuri segreti, mettendo a dura prova la loro determinazione e il loro rapporto, mentre si confrontano con la possibilità di un senso di colpa nascosto e di un tradimento.

La serie sarà prodotto da Solomon assieme a Robin Sweet e Ariel Kleiman, che si occuperà della regia. A24 è lo studio principale, in co-produzione con 20th Television, società gemella di Hulu. La produzione è prevista per il 2026.