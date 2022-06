Il circuito cinematografico The Space Cinema sta preparando una gustosa sorpresa in vista dell’uscita di Thor: Love and Thunder.

Il prossimo 6 luglio presso il The Space Cinema Moderno di Roma è prevista l’iniziativa “Cosplayer e Fan Screening” dedicata a tutti i fan Marvel in occasione dell’uscita cinematografica dell’atteso di Thor: Love and Thunder, il nuovo capitolo dell’MCU. Qui di seguito è possibile dare una lettura al comunicato stampa ufficiale, in cui sono riportati tutti i dettagli della speciale iniziativa:

THOR – LOVE & THUNDER: AL THE SPACE CINEMA MODERNO ARRIVA L’EVENTO ESCLUSIVO DEDICATO A TUTTI I FAN DELL’UNIVERSO MARVEL

Appuntamento fissato in sala per mercoledì 6 luglio ore 20:30 con la speciale iniziativa targata The Space Cinema dedicata agli appassionati del Marvel Cinematic Universe: tutti i fan avranno la possibilità di indossare il costume del proprio supereroe Marvel e assistere alla proiezione del film sul grande schermo

Roma, 14 giugno 2022 – The Space Cinema lancia la speciale iniziativa ‘Cosplayer e Fan Screening’ dedicata a tutti i Marvel addicted: mercoledì 6 luglio ore 20:30 al The Space Cinema Moderno di Roma tutti gli appassionati dell’Universo Marvel potranno partecipare in esclusiva all’evento Cosplay dedicato a fan in cui si potrà indossare il costume del proprio supereroe Marvel preferito per assistere alla proiezione di ‘Thor – Love & Thunder’.

Un appuntamento esclusivo che riserverà a tutti gli appassionati moltissime sorprese e che mette al centro la passione per il pubblico per le storie del grande schermo. Una serata in cui gli spettatori saranno gli assoluti protagonisti dell’evento.

È già possibile procedere con l’acquisto dei biglietti online per assistere alla proiezione in sala e partecipare alla serata dedicata ai veri fan MCU: https://www.thespacecinema.it/iniziative/thor-cosplayer-and-fan-screening