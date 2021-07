The Space Cinema prepara un’estate da brivido con una programmazione votata all’horror

La calda estate italiana è oramai arrivata, e come ogni anno la programmazione cinematografica si tinge di rosso. Per l’occasione The Space Cinema ha preparato una programmazione estiva all’insegna del genere horror.

Da Old – La spiaggia dell’orrore a Possession – L’appartamento del Diavolo, passando per l’atteso Candyman di Nia DaCosta, ecco cosa riserverà ai propri clienti il circuito cinematografico The Space Cinema.

UN’ESTATE DA ‘BRIVIDI’ SUL GRANDE SCHERMO TRA DEMONI, KILLER E PRESENZE MISTERIOSE

Per tutti gli appassionati del genere horror/suspense uscite imperdibili nelle sale The Space Cinema con Possession, Old e Candyman

Roma, 23 luglio 2021 – In questa calda estate, per chi è amante del genere horror/suspense, non mancheranno, in tutte le sale di The Space Cinema, brividi, alta tensione e imprevedibili colpi di scena tra demoni, killer e presenze misteriose.

Ad aprire le danze – “Old – La spiaggia dell’orrore”– l’ultimo film del regista visionario, M.Night Shyamalan che, da più di vent’anni, è sinonimo di vero suspense con le sue trame misteriose e il cui finale resta sempre imprevedibile. Già in testa al box office, dal primo giorno di programmazione (21 luglio), superando a sorpresa “Black Widow”, il thriller, vede protagonista una famiglia in vacanza su un’isola tropicale, i cui membri saranno vittime di un repentino e inspiegabile invecchiamento.

Il 28 luglio invece, in tutti i The Space Cinema, torna il vero brivido con Possession – L’appartamento del Diavolo, dello spagnolo Albert Pintó.Ambientato nel 1976 e ispirato a una inquietante storia vera, racconta la tragica esperienza demoniaca vissuta nella propria casa dalla famiglia Olmedo.

E, a fine estate, il 26 agosto, il terrore e la suspense non si arrestano anzi, l’asticella si alza ancora di più con lo spiritual sequel: “Candyman”, diretto da Nia Da Costa. Il film tanto atteso dagli amanti del genere, è un sequel dell’omonimo horror del 1992, ambientato come il suo precedente a Chicago. Al centro della trama ancora una volta lui, il killer soprannaturale che uccide le sue vittime con un gancio di ferro al posto del braccio.

Per evitare file e assembramenti, The Space Cinema raccomanda e ricorda al pubblico l’acquisto dei biglietti online, su sito e app, anche se sarà sempre possibile comprarli al cinema.