Il dramma politico The Social Reckoning arriverà nelle sale il prossimo 9 ottobre 2026, a svelare la data il primissimo ed elettrizzante trailer ufficiale rilasciato da Sony Pictures tramite la controllata Columbia Pictures.

Scritto e diretto dal premio Oscar Aaron Sorkin, il film si propone come il sequel spirituale e ideale “companion piece” del cult del 2010 The Social Network di David Fincher. La pellicola ricostruisce le vicende reali dietro lo scandalo globale dei cosiddetti Facebook Files, l’inchiesta giornalistica guidata dal Wall Street Journal che ha scosso le fondamenta della Silicon Valley, portando sul grande schermo un cast stellare guidato da Mikey Madison, Jeremy Allen White e Jeremy Strong nei panni di un glaciale e spietato Mark Zuckerberg.

Le serrate sequenze del trailer mostrano lo scontro frontale tra l’etica ingegneristica, la verità della stampa e l’arroganza dei vertici del social network più potente del pianeta.

The Social Reckoning: l’asso Jeremy Allen White tra inchieste giornalistiche e cucine infernali

La trama di The Social Reckoning si ispira alla coraggiosa storia vera di Frances Haugen (interpretata da Mikey Madison), una giovane ingegnera informatica impiegata presso la sede centrale di Facebook. Decisa a denunciare i segreti più oscuri e custoditi dell’azienda, la ragazza si allea in una pericolosa missione clandestina con Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), un reporter d’assalto del Wall Street Journal. Per l’attore premio Emmy si tratta di un momento d’oro assoluto nel panorama audiovisivo: la sua interpretazione del giornalista in questa pellicola cinematografica arriva infatti a pochissimi giorni di distanza dalle immagini mozzafiato che lo hanno visto tornare a indossare i panni dello chef Carmy Berzatto nel frenetico trailer di The Bear 5.

Il trailer [qui di seguito] mostra inoltre l’attesissimo debutto di Jeremy Strong (Succession) nel ruolo del CEO Mark Zuckerberg, ereditando la parte resa iconica sedici anni fa da Jesse Eisenberg. Davanti alle accuse sui danni sociali senza precedenti causati dalla sua piattaforma, lo Zuckerberg di Strong si difende in tribunale definendosi un “assolutista della libertà d’espressione“.