Il rilascio del primo e attesissimo trailer ufficiale di The Social Reckoning ha scosso gli appassionati di cinema di tutto il mondo, sollevando un interrogativo immediato: perché il ruolo di Mark Zuckerberg non è più affidato a Jesse Eisenberg?

A fare totale chiarezza su questo clamoroso recasting è stato lo stesso sceneggiatore premio Oscar Aaron Sorkin. In un’intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair e ripresa da Deadline, Sorkin ha confessato di aver tentato per tre giorni interi di convincere Eisenberg a riprendere l’iconica performance che nel 2010 gli valse la candidatura agli Academy Award in The Social Network. L’attore ha però rifiutato categoricamente l’offerta in vista del debutto della nuova pellicola, fissato per il prossimo 9 ottobre nelle sale cinematografiche.

Sorkin ha commentato così il tentativo di riavere la star originale:

“Sentivo che il ruolo apparteneva a lui, e che era certamente collaudato sul campo.”

The Social Reckoning la trama del sequel e il retroscena sull’arrivo di Jeremy Strong

I motivi del gran rifiuto sono legati a una forte insofferenza personale sviluppata dall’attore nel corso degli ultimi quindici anni. Sorkin ha infatti svelato integralmente le motivazioni di Eisenberg:

“Semplicemente non voleva più essere confuso con Mark Zuckerberg, ha i suoi problemi con quel ragazzo. Non gli piace che i ragazzini gli si avvicinino negli aeroporti con biglietti da visita che dicono ‘Sono il CEO, stronzo’ per farsi fare un autografo.”

La fortuna di Sorkin è stata incontrare la star di Succession Jeremy Strong proprio durante l’Oscar Party di Vanity Fair del 2025, lo stesso evento in cui aveva accennato il progetto a Eisenberg. Strong si è detto subito entusiasta di interpretare il fondatore di Facebook in caso di forfait del collega, ottenendo ufficialmente la parte nel luglio 2025. Il regista ha elogiato lo straordinario metodo dell’attore sul set:

“Si è presentato il suo primo giorno e, quando mi ha detto ‘buongiorno’, parlava già come Mark.”

Il film racconterà lo scandalo dei Facebook Papers: la celebre ingegnere informatica Frances Haugen (interpretata da Mikey Madison) decide di sfidare i vertici dell’azienda consegnando i segreti più oscuri e protetti della piattaforma social al reporter del Wall Street Journal Jeff Horwitz (Jeremy Allen White). Nel ricchissimo cast figureranno anche Bill Burr, Wunmi Mosaku, Billy Magnussen e Betty Gilpin.