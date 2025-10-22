The Social Reckoning | Billy Magnussen tra i membri del cast

Il cast di The Social Reckoning, sequel dell’acclamato The Social Network del 2010, ha accolto tanti nuovi volti, tra cui quello di Billy Magnussen.

Secondo Deadline, infatti, Billy Magnussen (Lilo & Stitch) è tra i nuovi membri del cast assieme a Betty Gilpin (The Hunt), Gbenga Akinnagbe (A House of Dynamite) e Anna Lambe (True Detective: Night Country). Nessun dettaglio al momento è stato rivelato sulla natura dei ruoli assegnati. Gli altri membri del cast di The Social Reckoning fino ad oggi confermati sono Mikey Madison e Jeremy Allen White nei ruoli centrali, ma anche Jeremy Strong come Mark Zuckerberg, Bill Burr e Wunmi Mosaku.

La trama di The Social Reckoning

The Social Reckoning non sarà un sequel cronologico diretto del primo film, ma adatterà “Facebook Files“, un articolo del 2021 del Wall Street Journal che riassumeva i documenti trapelati dalla whistleblower Frances Haugen, che descrivevano in dettaglio la complicità di Facebook (allora ribattezzata Meta) nei danni causati dalla piattaforma.

Il film ha una data data d’uscita USA scelta è il 9 ottobre 2026. Lo sceneggiatore del primo film “Aaron Sorkin” scriverà e dirigerà il film prendendo le redini lasciate da David Fincher. Tra i produttori spiccano i nomi di Todd Black, Peter Rice, lo stesso Sorkin e Stuart Besser per Sony Pictures.

The Social Network | Breve sul Film originale

The Social Network è arrivato al cinema nel 2010, con Andrew Garfield, Jesse Eisenberg e Justin Timberlake nel cast. Il film è stato scritto da Sorkin e basato sul libro “The Accidental Billionaires” di Ben Mezrich, diretto da David Fincher. Ha avuto un grande successo al box office, incassando 226 milioni di dollari. Il film è stato elogiato da spettatori e critica, ottenendo otto nomination all’Oscar e tre vittorie, tra cui quella per la migliore sceneggiatura non originale a Sorkin.