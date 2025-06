Dopo anni di speculazioni, falsi miti e smentite, il cult del 2010 The Social Network avrà il suo sequel.

La notizia è stata confermata nelle ore scorse attraverso un articolo redatto da Deadline. Aaron Sorkin, premio Oscar proprio per la sceneggiatura non originale del primo film, scriverà la sceneggiatura e si occuperà della regia prendendo le redini lasciate da David Fincher.

Il nuovo film, che pare debba intitolarsi semplicemente The Social Network 2, non sarà un sequel cronologico diretto del primo film, ma adatterà “Facebook Files“, un articolo del 2021 del Wall Street Journal che riassumeva i documenti trapelati dalla whistleblower Frances Haugen, che descrivevano in dettaglio la complicità di Facebook (allora ribattezzata Meta) nei danni causati dalla piattaforma.

The Social Network 2 sarà prodotto da Todd Black, Peter Rice, lo stesso Sorkin e Stuart Besser per Sony Pictures. Sul casting è molto probabile – non confermato attualmente – il ritorno di Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg, il capo di Facebook.

The Social Network | Breve sul Film originale

The Social Network è arrivato al cinema nel 2010, con Andrew Garfield, Jesse Eisenberg e Justin Timberlake nel cast. Il film è stato scritto da Sorkin e basato sul libro “The Accidental Billionaires” di Ben Mezrich, diretto da David Fincher. Ha avuto un grande successo al box office, incassando 226 milioni di dollari. Il film è stato elogiato da spettatori e critica, ottenendo otto nomination all’Oscar e tre vittorie, tra cui quella per la migliore sceneggiatura non originale a Sorkin.