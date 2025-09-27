The Social Network 2, sequel dell’osannato film di David Fincher, ha ottenuto un nuovo titolo e finalmente una data d’uscita al cinema.

Sony Pictures, che si occuperà della distribuzione, ha annunciato che il film prenderà il titolo di The Social Reckoning, e che la data d’uscita USA scelta è il 9 ottobre 2026, all’incirca tra un anno dalla data di scrittura di questo articolo. L’annuncio è arrivato attraverso un aggiornamento del the Hollywood Reporter.

Lo sceneggiatore del primo film “Aaron Sorkin” scriverà e dirigerà il film prendendo le redini lasciate da David Fincher. Tra i produttori spiccano i nomi di Todd Black, Peter Rice, lo stesso Sorkin e Stuart Besser per Sony Pictures. Il cast di The Social Reckoning ad oggi conta i nomi di Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr e Jeremy Strong.

Il ruolo del creatore di Facebook, ora Meta, “Mark Zuckerberg” è andato a Jeremy Strong (qui il nostro ultimo aggiornamento), e succederà a Jesse Eisenberg che lo ha interpretato nel 2010 in “The Social Network“.

La trama di The Social Reckoning

The Social Reckoning non sarà un sequel cronologico diretto del primo film, ma adatterà “Facebook Files“, un articolo del 2021 del Wall Street Journal che riassumeva i documenti trapelati dalla whistleblower Frances Haugen, che descrivevano in dettaglio la complicità di Facebook (allora ribattezzata Meta) nei danni causati dalla piattaforma.

The Social Network | Breve sul Film originale

The Social Network è arrivato al cinema nel 2010, con Andrew Garfield, Jesse Eisenberg e Justin Timberlake nel cast. Il film è stato scritto da Sorkin e basato sul libro “The Accidental Billionaires” di Ben Mezrich, diretto da David Fincher. Ha avuto un grande successo al box office, incassando 226 milioni di dollari. Il film è stato elogiato da spettatori e critica, ottenendo otto nomination all’Oscar e tre vittorie, tra cui quella per la migliore sceneggiatura non originale a Sorkin.