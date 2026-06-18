A pochi giorni di distanza dal debutto della versione originale, Sony Pictures. ha rilasciato il monumentale trailer ufficiale in italiano di The Social (titolo italiano dell’atteso The Social Reckoning). La nuova e potente pellicola scritta e diretta dal premio Oscar Aaron Sorkin farà il suo debutto nelle sale italiane a partire dal prossimo 8 ottobre 2026.

A sedici anni di distanza dal successo planetario di The Social Network, Sorkin torna a esplorare i corridoi e le ombre della Silicon Valley. Come vi avevamo raccontato di recente riportando le dichiarazioni ufficiali del regista sul perché dell’assenza di Jesse Eisenberg e del suo Mark Zuckerberg in questo filone, la nuova opera preferisce concentrarsi esclusivamente sulla seconda e clamorosa inchiesta giornalistica del Wall Street Journal nota in tutto il mondo come “The Facebook Files“.

Mikey Madison e Jeremy Allen White nel racconto di The Social

La trama di The Social è ispirata alla storia vera di Frances Haugen, interpretata dall’astro nascente Mikey Madison (Anora), una giovane e brillante ingegnera informatica ed ex dipendente della piattaforma. Decisa a non rimanere più in silenzio di fronte ai lati oscuri dell’algoritmo, la donna sceglie di rivolgersi a Jeff Horwitz, giornalista investigativo del Wall Street Journal a cui presta il volto il premio Emmy Jeremy Allen White (The Bear).

Insieme, i due intraprenderanno un pericoloso percorso umano, legale e mediatico per portare alla luce i segreti più gelosamente custoditi, i report interni e le manipolazioni della piattaforma social più potente del pianeta.

La sceneggiatura di The Social, scandita dai celebri e affilati dialoghi serrati tipici dello stile di Sorkin, prende vita grazie a un cast artistico straordinario. Accanto ai due protagonisti, il lungometraggio vanta le interpretazioni di Wunmi Mosaku, Betty Gilpin e Billy Magnussen, arricchite dalle interpretazioni di alto livello del comico Bill Burr e del premio Emmy Jeremy Strong (Succession).