The Smashing Machine | Trailer ufficiale del film con Dwayne Johnson

The Smashing Machine è pronto per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. A24 ha rilasciato oggi il trailer del film che vede Dwayne Johnson vestire i panni del campione di MMA Mark Kerr. Il film uscirà nelle sale italiane il 3 ottobre 2025 distribuito da I Wonder Pictures.

Già nelle prime immagini circolate sul web, Dwayne Johnson in arte The Rock appare irriconoscibile, completamente trasformato per poter interpretare Mark Kerr. The Smashing Machine è diretto da Benny Safdie e oltre a The Rock, il cast vede la partecipazione di Emily Blunt, Dawn Staples, Bas Rutten, Lyndsey Gavin.

The Smashing Machine | Cosa Sappiamo

Mark Kerr è campione mondiale di MMA, diventatato un’icona delle arti marziali mentre lottava con la dipendenza da sostanze stupefacenti e annaspava nella sua relazione amorosa con la fidanzata e tesseva rapporti piuttosto burrascosi con i suoi allenatori.

In un’intervista a Vanity Fair Dwayne Johnson ha ammesso di aver voluto fortemente questo ruolo con la convinzione che Safdie fosse l’unico in grado di poter raccontare una storia cruda e reale come quella di Kerr.

The Smashing Machine | Trailer