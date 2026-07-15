Due delle menti creative più provocatorie, divisive e geniali della cultura pop americana hanno ufficialmente unito le forze: il re mida del piccolo schermo Ryan Murphy (Dahmer, American Horror Story) e il celebre scrittore Bret Easton Ellis (American Psycho) hanno collaborato all’adattamento di The Shards, la serie tv targata FX basata sull’omonimo romanzo bestseller del 2023. Il progetto, sviluppato dalla prestigiosa casa di produzione 20th Television, promette di tradurre in immagini l’atmosfera torbida, ossessiva e paranoica che ha decretato il successo planetario dell’opera letteraria originaria.

The Shards serie FX: i dettagli ed il trailer del thriller psicologico firmato Ryan Murphy

La sinossi del romanzo da cui è tratta la serie ci trasporta nella Los Angeles del 1981, seguendo le vicende di un gruppo di diciottenni ricchi e viziati della prep-school di Buckley, le cui vite dorate vengono improvvisamente sconvolte dall’arrivo di un nuovo magnetico studente e dall’ombra di un efferato serial killer che terrorizza la città. Questo materiale narrativo, sospeso tra satira sociale, tensione erotica e puro thriller psicologico, si sposa perfettamente con lo stile visivo iperbolico e disturbante di Ryan Murphy e con la scrittura disillusa e tagliente di Bret Easton Ellis.

A testimonianza dell’importanza che FX e Disney stanno riservando a questo titolo, la produzione esecutiva dello show vanta una squadra di primissimo livello. Accanto a Murphy ed Ellis figurano infatti produttori storici del calibro di Nina Jacobson e Brad Simpson (già dietro ai successi di American Crime Story e Pose), oltre a Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Kathleen McCaffrey e Brian Young. Dietro la macchina da presa, in veste di registi e produttori esecutivi, si alterneranno inoltre nomi di spicco del panorama indipendente statunitense come Michael Uppendahl e Max Winkler

Ecco il trailer della serie svelato da Disney+ ieri.

Scheda Tecnica

Titolo originale: The Shards

The Shards Ideatori / Showrunner: Ryan Murphy, Bret Easton Ellis

Ryan Murphy, Bret Easton Ellis Sceneggiatura: Bret Easton Ellis (basata sul suo romanzo Le schegge)

Bret Easton Ellis (basata sul suo romanzo Le schegge) Regia: Max Winkler, Michael Uppendahl

Max Winkler, Michael Uppendahl Cast: Da annunciare (In fase di casting)

Da annunciare (In fase di casting) Produzione: 20th Television, FX Productions, Ryan Murphy Productions

20th Television, FX Productions, Ryan Murphy Productions Distribuzione / HUB di riferimento: Disney+