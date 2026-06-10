Il network FX ha svelato la data del suo prossimo, attesissimo appuntamento con il brivido d’autore: la serie drama The Shards debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+ in Italia il prossimo giovedì 6 agosto 2026.

Tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Bret Easton Ellis e firmata in veste di produttore esecutivo dal re mida della televisione americana Ryan Murphy, la serie si preannuncia come il titolo di punta della stagione estiva per gli amanti della suspense psicologica e dei thriller ad altissima tensione erotica. Il progetto, composto da un cast di giovani promesse affiancate da veterani del piccolo schermo, unisce due delle menti più provocatorie della cultura pop statunitense per dare vita a una cronaca spietata sulla fine dell’innocenza nell’America degli eccessi.

The Shards la trama della serie FX e le altre fiamme nel catalogo di Disney+

L’affascinante trama di The Shards ci catapulta dritti nella sfolgorante Los Angeles del 1981, seguendo un gruppo di studenti ricchi e privilegiati all’ultimo anno della Buckley, una scuola privata d’élite. Al centro del racconto c’è Bret (interpretato da Igby Rigney), un aspirante scrittore dall’intuito finissimo la cui routine dorata fatta di feste, sesso e gelosie viene stravolta dall’arrivo di un nuovo e magnetico compagno di classe, Robert Mallory (Homer Gere). L’ingresso del misterioso ragazzo coincide temporalmente con la scia di sangue lasciata in città dal “Pescatore”, un sadico serial killer che prende di mira proprio gli adolescenti.

Accanto alla cerchia di amici dei protagonisti (che vede tra le file anche Kaia Gerber nel ruolo di Susan), il mondo cinico degli adulti sarà animato da un cast d’eccezione che include Wes Bentley, Evan Rachel Wood e Jordan Roth, sotto la sapiente produzione di 20th Television.

Con questo annuncio, la piattaforma streaming si conferma la casa ideale per le produzioni FX più attese dell’anno: un legame indissolubile che ha infiammato il web solo pochi giorni fa grazie al rilascio del frenetico trailer di The Bear 5. Vi consigliamo, inoltre, di visitare la nostra rubrica interamente dedicata alla piattaforma Disney+.