Il celebre universo letterario e cinematografico creato da Dan Brown si appresta a sbarcare ufficialmente nel mondo dello streaming con un nuovo volto protagonista.

Come rivelato in esclusiva da Deadline, Morgan Spector – acclamato interprete e beniamino dei fan nei panni del magnate George Russell nella serie HBO The Gilded Age – è in trattative avanzate per raccogliere l’eredità di Tom Hanks e interpretare l’iconico professore di simbologia religiosa Robert Langdon. Secondo la fonte, l’attore guiderà l’adattamento seriale di The Secret of Secrets, l’ultimo romanzo campione di incassi dello scrittore, ordinato direttamente a serie da Netflix.

Accanto a lui, per il ruolo di co-protagonista femminile, la produzione è in trattative con Rebecca Hall (The Town). Il coinvolgimento di Spector nel nuovo show non comporterà comunque il suo addio al dramma in costume di HBO, poiché i piani di produzione consentiranno all’attore di gestire i programmi di ripresa di entrambi i progetti qualora arrivasse il rinnovo per la quinta stagione.

The Secret of Secrets: trama cast e i primi dettagli sulla produzione firmata Carlton Cuse

La trama di questa ennesima iterazione del franchise letterario (dopo successi planetari del calibro di Il codice da Vinci, Angeli e demoni e Inferno) vedrà il celebre simbologista Robert Langdon impegnato in una disperata corsa contro il tempo e contro antiche forze occulte per ritrovare e salvare la sua fidanzata, la scienziata Katherine Solomon (interpretata da Rebecca Hall), misteriosamente scomparsa. Al centro del mistero si trova un rivoluzionario manoscritto scientifico i cui segreti hanno il potenziale biologico di cambiare per sempre la comprensione che l’umanità possiede della mente umana. Se i contratti verranno formalizzati, il progetto segnerà la prima collaborazione televisiva assoluta per la coppia Spector e Hall, uniti anche nella vita reale e già visti insieme a teatro e sul grande schermo in pellicole come Christine.

La serie tv vede come co-creatori e produttori esecutivi lo stesso Dan Brown e il celebre showrunner Carlton Cuse (Lost, Jack Ryan), il quale si occuperà personalmente dello script degli episodi attraverso la sua etichetta Genre-Arts, affiancato da Emma Forman. Le riprese dello show inizieranno ufficialmente nei prossimi mesi autunnali a Praga, città dove è ambientata la narrazione del libro.

Netflix punta a rilanciare in grande stile un brand commerciale capace di vendere oltre 250 milioni di copie nel mondo e di incassare al cinema, con la trilogia cinematografica originale diretta da Ron Howard, la mastodontica cifra di 2,24 miliardi di dollari globali.

Scheda Tecnica

Titolo italiano: The Secret of Secrets

The Secret of Secrets Titolo originale: The Secret of Secrets

The Secret of Secrets Showrunner / Sceneggiatura: Carlton Cuse

Carlton Cuse Creatori: Dan Brown, Carlton Cuse

Dan Brown, Carlton Cuse Cast: Morgan Spector, Rebecca Hall

Morgan Spector, Rebecca Hall Produzione: Netflix, Genre-Arts (Carlton Cuse, Emma Forman)

Netflix, Genre-Arts (Carlton Cuse, Emma Forman) Distribuzione: Netflix