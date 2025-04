La seconda ed ultima stagione di The Sandman approderà su Netflix dal mese di luglio. Ecco il teaser trailer italiano.

In occasione dell’annuncio della divisione in due tranche episodici, entrambi programmati per il mese di luglio, Netflix ha diffuso il teaser trailer della seconda ed ultima stagione di The Sandman, la serie ispirata ai fumetti di Neil Gaiman. La prima parte da sei episodi sarà disponibile dal 3 luglio, la seconda da cinque dal 24 luglio.

Ricordiamo che la cancellazione di The Sandman è arrivata in concomitanza con le accuse di violenza sessuale a Neil Gaiman, autore del fumetto originale nonché produttore esecutivo della serie tv. Gaiman ad oggi ha più volte affermato di essere innocente.

The Sandman | Cosa Sappiamo

Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) è stato showrunner e produttore esecutivo insieme a Gaiman e David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Terminator: Dark Fate, Foundation). Neil Gaiman ha curato anche la sceneggiatura. Nel cast della prima stagione Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Charles Dance, Jenna Coleman.

La sinossi ufficiale della seconda stagione: Dopo una fatidica riunione con la sua famiglia, Dream of the Endless (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l’altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo reale dalle epiche conseguenze delle sue malefatte passate. Per fare ammenda, Dream deve confrontarsi con amici e nemici di lunga data, dei, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di colpi di scena inaspettati, e la vera assoluzione potrebbe costare a Dream tutto.

Adrian Lester sarà infatti Destino, Esmé Creed-Miles sarà Delirio mentre Barry Sloane sarà Prodigio. Questi si va ad aggiungere agli altri membri della “famiglia” Kirby Howell-Baptiste come Morte, Mason Alexander Park come Desiderio e Donna Preston come Disperazione che tornano dalla prima stagione, oltre chiaramente che a Tom Sturridge come Sogno.

Il cast aggiuntivo di ritorno dalla prima stagione include Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Vanesu Samunyai e Razane Jammal.

Inoltre dalla seconda stagione ci sarà spazio per:

Ruairi O’Connor (The Morning Show, The Conjuring: The Devil Made Me Do It) è Orfeo, poeta, musicista, oracolo e figlio unico di Sogno e della musa Calliope. Orfeo è un giovane idealista e romantico, e in gran parte figlio di suo padre, finché la tragedia non lo colpisce e gli rivela la vera natura dell’amore.

(The Morning Show, The Conjuring: The Devil Made Me Do It) è Orfeo, poeta, musicista, oracolo e figlio unico di Sogno e della musa Calliope. Orfeo è un giovane idealista e romantico, e in gran parte figlio di suo padre, finché la tragedia non lo colpisce e gli rivela la vera natura dell’amore. Freddie Fox (The Great, Slow Horses, The Gentlemen) è Loki, il dio del caos. Loki è un affascinante e seducente mutaforma. La persona più intelligente e pericolosa in ogni stanza, Loki è assolutamente irresistibile e non ci si può mai fidare.

(The Great, Slow Horses, The Gentlemen) è Loki, il dio del caos. Loki è un affascinante e seducente mutaforma. La persona più intelligente e pericolosa in ogni stanza, Loki è assolutamente irresistibile e non ci si può mai fidare. Clive Russell (The Cursed, Sherlock Holmes, Game of Thrones) interpreta Odino, il padre di Thor e fratello di sangue di Loki. È un alleato di lunga data di Dream, ma si ritrova spinto a estremi disperati nei suoi sforzi per scongiurare Ragnarök.

(The Cursed, Sherlock Holmes, Game of Thrones) interpreta Odino, il padre di Thor e fratello di sangue di Loki. È un alleato di lunga data di Dream, ma si ritrova spinto a estremi disperati nei suoi sforzi per scongiurare Ragnarök. Laurence O’Fuarain (The Witcher: Blood Origin, The Gentlemen) è Thor, il dio della tempesta. Con il suo martello Mjollnir, Thor è brusco, maleducato e guidato interamente dal suo appetito per cibo e bevande, battaglia e sesso.

(The Witcher: Blood Origin, The Gentlemen) è Thor, il dio della tempesta. Con il suo martello Mjollnir, Thor è brusco, maleducato e guidato interamente dal suo appetito per cibo e bevande, battaglia e sesso. Ann Skelly (The Nevers, Death and Nightingales, Red Rock) è Nuala, e Douglas Booth (Orgoglio, Pregiudizio e Zombies, The Dirt) è Cluracan, emissari reali della corte di Faerie. Nuala e Cluracan sono fratelli opposti in ogni modo. Nuala è responsabile, empatica e di principio. Cluracan è un furfante impulsivo che vive per il piacere. Sono in disaccordo su tutto, tranne che sulla loro devozione reciproca.

(The Nevers, Death and Nightingales, Red Rock) è Nuala, e (Orgoglio, Pregiudizio e Zombies, The Dirt) è Cluracan, emissari reali della corte di Faerie. Nuala e Cluracan sono fratelli opposti in ogni modo. Nuala è responsabile, empatica e di principio. Cluracan è un furfante impulsivo che vive per il piacere. Sono in disaccordo su tutto, tranne che sulla loro devozione reciproca. Jack Gleeson (Il Trono di Spade , Sex Education) interpreta Puck, un folletto malevolo che funge da giullare reale per il re Auberon di Faerie. Puck è affascinato dai mortali e non c’è niente che gli piaccia di più che prendersi gioco di loro per il proprio divertimento. È anche l’ispirazione per il Puck di Shakespeare in Sogno di una notte di mezza estate .

(Il Trono di Spade , Sex Education) interpreta Puck, un folletto malevolo che funge da giullare reale per il re Auberon di Faerie. Puck è affascinato dai mortali e non c’è niente che gli piaccia di più che prendersi gioco di loro per il proprio divertimento. È anche l’ispirazione per il Puck di Shakespeare in Sogno di una notte di mezza estate . Indya Moore (Queen & Slim, Pose, Aquaman and the Lost Kingdom) interpreta Wanda, un’autista professionista e agente di sicurezza per un’agenzia di viaggi esclusiva. Wanda dimostra di essere una guida indispensabile in un viaggio infinito verso il mondo della veglia.

(Queen & Slim, Pose, Aquaman and the Lost Kingdom) interpreta Wanda, un’autista professionista e agente di sicurezza per un’agenzia di viaggi esclusiva. Wanda dimostra di essere una guida indispensabile in un viaggio infinito verso il mondo della veglia. Steve Coogan (Alan Partridge, The Trip) è la voce di Barnabas, il compagno canino del fratello prodigo degli Endless. Barnabas è leale e amorevole, ma un cinico schietto. Ciò significa che è sia il migliore amico dell’uomo che il suo critico più acuto.

La Seconda Stagione sarà su Netflix in due tranche, la prima il 3 luglio, la seconda il 24 luglio.

The Sandman S2 | Teaser Trailer