Come ci trovassimo nel sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, Netflix regala un inaspettato undicesimo episodio di The Sandman. Questa la recensione.

L’episodio numero 11 è in realtà composto da due diversi episodi: il primo è intitolato Il Sogno di mille gatti ed è un cartone animato che narra il sogno di un gatto e di come vuole riconquistare il mondo che una volta ospitava i gatti; il secondo, Calliope, vede protagonista la musa della poesia epica, interpretata da Melissanthi Mahut. Calliope si troverà, suo malgrado, ispiratrice dello scrittore Richard Madoc (Arthur Darvill).

L’episodio, che di certo nessuno si aspettava, si rivela essere uno dei più belli della prima stagione di The Sandman. Neil Gaiman tira fuori dal cappello a cilindro un’emozionante doppia avventura che merita il punteggio pieno e che torna a far parlare di Morfeo (Tom Sturridge).

Il Sogno di mille gatti è un delizioso anime di elevato livello artistico che riesce a commuovere, far sognare e tremare lo spettatore. Questa parte dell’episodio è diretta dal regista tedesco Hisko Hulsing che in precedenza ha lavorato alla splendida serie di fantascienza animata Prime Video “Undone“. Il Sogno di mille gatti è un ipnotico caleidoscopio che fonde l’animazione classica con un approccio 3D che va ad attingere ai dipinti ad olio più famosi con sequenze di animazione pressoché perfette. Lo studio a cui si è rivolto il regista è Untold Studio’s che aveva già preso parte alla realizzazione di altri episodi della serie e che ha creato delle sequenze di Londra veramente vivide e convincenti. Questa prima parte dell’episodio bonus di The Sandman attrae con le moine di un gattino ma analizza nel profondo portando a riflettere lo spettatore sul significato di possedere un animale.

Il possesso torna poi prepotentemente nella seconda parte dell’episodio bonus di The Sandman con un Arthur Darvill, sempre più bravo e poliedrico, che qui mette in scena un personaggio del fumetto di Gaiman con maestria e con un tono drammatico che da sempre caratterizza l’attore britannico. Darvill, che aveva già dimostrato il suo talento fin dal suo esordio a fianco all’undicesimo Doctor Who, ha migliorato il suo modo di recitare riuscendo a rendere perfetto il suo Ric Madoc nell’arco di un mini-episodio. Siamo curiosi, a questo punto, di capire se l’arco narrativo del personaggio si chiuda con questa chicca estiva o se Gaiman decida di portare sul piccolo schermo altri eventi legati ad esso.

In Calliope facciamo inoltre la conoscenza di Melissanthi Mahut. L’attrice greca, oltre ad aver doppiato diversi episodi del videogame Assassin’s Creed, ha preso parte al film Eurovision Song Contest, senza aver però lasciato il segno. Nel ruolo della musa ispiratrice rende bene per la sua presenza scenica e per i dialoghi con Oneiros/Morfeo. Ottime, come sempre, le atmosfere ed i toni della narrazione che riescono ad intrigare e a sorprendere lo spettatore.

C’è da chiedersi, a questo punto, se ci sarà un ulteriore episodio bonus o se Sogno tornerà con la seconda stagione. The Sandman è attualmente disponibile nel catalogo di Netflix.