Il conto alla rovescia che porterà gli ultimi episodi di The Sandman su Netflix è ufficialmente partito.

Nelle ore scorse, infatti, il colosso dello streaming ha condiviso in rete il trailer ufficiale della stagione finale della serie ispirata ai fumetti firmati da Neil Gaiman. L’ultima stagione conterà 12 episodi (non più 11 come previsto inizialmente) suddivisi in tre tranche differenti, ossia 3 luglio (6 episodi), 24 luglio (5 episodi) e 31 luglio (episodio bonus).

Ricordiamo che la cancellazione di The Sandman è arrivata in concomitanza con le accuse di violenza sessuale a Neil Gaiman, autore del fumetto originale nonché produttore esecutivo della serie tv. Gaiman ad oggi ha più volte affermato di essere innocente.

Tutti amano una bella storia, ma tutte le storie finiscono prima o poi.

The Sandman torna per la sua epica stagione finale.

Vol. 1 – 3 luglio // Vol. 2 – 24 luglio pic.twitter.com/U4MtX39xF5 — Netflix Italia (@NetflixIT) June 17, 2025

The Sandman S2 | Cosa Sappiamo della Serie

Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) è stato showrunner e produttore esecutivo insieme a Gaiman e David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Terminator: Dark Fate, Foundation). Neil Gaiman ha curato anche la sceneggiatura. Nel cast della prima stagione Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Charles Dance, Jenna Coleman.

La sinossi ufficiale della seconda stagione: Dopo una fatidica riunione con la sua famiglia, Dream of the Endless (Tom Sturridge) deve affrontare una decisione impossibile dopo l’altra nel tentativo di salvare se stesso, il suo regno e il mondo reale dalle epiche conseguenze delle sue malefatte passate. Per fare ammenda, Dream deve confrontarsi con amici e nemici di lunga data, dei, mostri e mortali. Ma il cammino verso il perdono è pieno di colpi di scena inaspettati, e la vera assoluzione potrebbe costare a Dream tutto.

Adrian Lester sarà infatti Destino, Esmé Creed-Miles sarà Delirio mentre Barry Sloane sarà Prodigio. Questi si va ad aggiungere agli altri membri della “famiglia” Kirby Howell-Baptiste come Morte, Mason Alexander Park come Desiderio e Donna Preston come Disperazione che tornano dalla prima stagione, oltre chiaramente che a Tom Sturridge come Sogno.

Il cast aggiuntivo di ritorno dalla prima stagione include Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Vanesu Samunyai e Razane Jammal.

Inoltre dalla seconda stagione ci sarà spazio per: