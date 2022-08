Con grande sorpresa da parte degli abbonati, Netflix quest’oggi ha rilasciato un episodio bonus, l’undicesimo per la prima stagione, di The Sandman.

L’episodio bonus è diviso in due parti, una delle quali in live animation, intitolate per l’occasione Calliope e A Dream of a Thousand Cats (che da noi viene tradotto in Il sogno di mille gatti). Nel pubblicare il primo trailer sui social, il colosso dello streaming ha descritto l’episodio così: “In questa raccolta di storie in 2 parti una gatta siamese che sogna un nuovo mondo e uno scrittore con un disperato bisogno di ispirazione entrano in contatto con morfeo“

Nel particolare A Dream of a Thousand Cats racconta quello che accade quando un gatto siamese sogna un nuovo mondo, mentre Calliope ha al centro uno scrittore con un disperato bisogno di ispirazione che incontra Morfeo. Ricordiamo che abbiamo visto The Sandman, e che potete trovare la nostra recensione visitando questo nostro indirizzo.

THE SANDMAN

Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) è stato showrunner e produttore esecutivo insieme a Gaiman e David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Terminator: Dark Fate, Foundation). Neil Gaiman ha curato anche la sceneggiatura. DISTRIBUZIONE: Su Netflix dal 5 agosto 2022.

NEL CAST Tom Sturridge (Morfeo), Gwendoline Christie (Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Patton Oswalt (Matthew il corvo), Stephen Fry (Gilbert), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid).

TRAMA: C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire… un posto chiamato “regno del sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno è catturato all’improvviso e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine, questi dovrà attraversare universi e linee temporali per correggere gli errori fatti nella sua lunga esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando anche nuove entità cosmiche e umane. Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, THE SANDMAN è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti, che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.