The Running Man, adattamento del celebre romanzo di Stephen King, arriverà al cinema con un leggero ritardo.

Il film diretto da Edgar Wright si erge come un adattamento più fedele, e con toni e tematiche completamente differenti, rispetto all’action movie degli anni ottanta (L’implacabile), il cui interprete principale è stato Arnold Schwarzenegger.

Quando uscirà The Running Man al cinema?

Atteso inizialmente per una release cinematografica il 7 novembre 2025 (qui potete ammirare anche il primo trailer), il film con Glen Powell nei panni “dell’uomo che fugge” ha subito un leggero ritardo di una settimana. La nuova data d’uscita pertanto sarà il 14 novembre. Alcune fonti (SuperHeroHype tra queste) hanno affermato che la scelta di Paramount Pictures è avvenuta solo per raccogliere più sale IMAX negli USA.

The Running Man | Informazioni sul film

Il film è stato diretto da Edgar Wright da una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs. the World” Michael Bacall. Simon Kinberg, Nira Park e Wright sono i produttori. Il cast conta la presenza di Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Emilia Jones, Michael Cera, Daniel Ezra, Jayme Lawson, con Colman Domingo e Josh Brolin.

Il film arriverà al cinema in Italia grazie a Eagle Pictures.

La trama di The Running Man

The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione.

Ben Richards (Glen Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello spettacolo, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento. Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste. E contro ogni previsione diventa un idolo: il pubblico lo acclama, gli ascolti volano. Più il successo cresce, più il gioco si fa mortale. Ora Ben non deve affrontare solo i suoi inseguitori… ma un’intera nazione che vuole vederlo cadere.

The Running Man | Il romanzo in breve

Il romanzo originale è stato scritto da Stephen King sotto lo pseudonimo Richard Bachman nel 1982. La storia è ambientata in futuro distopico dove spopola un violento reality show che mette disperati alla ricerca di soldi in una sorta di arena per gladiatori (in questo caso assassini). Nel 1987 il romanzo è stato adattato con un film intitolato “L’implacabile”, diretto da Paul Michael Glaser, ed interpretato da Arnold Schwarzenegger.