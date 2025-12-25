Matt Damon e Ben Affleck nuovamente insieme ed un thriller d’azione che promette scintille.

Netflix ha appena rilasciato il trailer di The Rip, un thriller d’azione diretto da Joe Carnahan e interpretato dalla premiata ditta formata da Ben Affleck e Matt Damon.

La storia segue un ex poliziotto (Affleck) che, dopo una rapina finita male, si ritrova braccato sia dai criminali che dalle forze dell’ordine. Il trailer è un’esplosione di adrenalina: inseguimenti mozzafiato, sparatorie e quel tono gritty che ricorda i migliori action degli anni ’90 rivisitati in chiave moderna.

The Rip | Nuovo Trailer

A holiday gift from Matt Damon and Ben Affleck.



THE RIP premieres January 16 pic.twitter.com/3NCsiOfYPD — Netflix (@netflix) December 25, 2025

Altre informazioni da The Rip

Accanto ad Affleck e Damon nel cast spazio per Steven Yeun, Kyle Chandler, il campione d’azione Scott Adkins, la Sasha Calle di “The Flash” e Teyana Taylor, tra le protagoniste di “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Carnahan insieme ad Alex Convery, mentre la produzione è curata da Artists Equity, la compagnia fondata dalla coppia Affleck-Damon.

La trama ufficiale del film RIP recita “Dopo aver scoperto milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a venir meno. Quando le forze esterne vengono a conoscenza dell’entità del sequestro, tutto viene messo in discussione, incluso su chi possono contare.”

The Rip arriverà in esclusiva su Netflix il il 16 gennaio 2026.