Il divo hollywoodiano Brad Pitt sarà diretto da Edward Berger nell’adattamento cinematografico del romanzo The Riders.

Il the Hollywood Reporter ha affermato che Brad Pitt sarà l’interprete principale del film ispirato al romanzo firmato da Tim Winton, finalista del Booker Prize nel 1995. La pellicola sarà diretta da Edward Berger, regista dell’osannato “Conclave” di recente tornato d’attualità a causa dei tragici motivi che tutti conosciamo. David Kajganich sta scrivendo la sceneggiatura.

Il romanzo The Riders racconta la storia di un uomo che viaggia per l’Europa con la figlia alla ricerca della moglie e della madre scomparse. La produzione inizierà all’inizio del 2026, con riprese in diverse location in tutta Europa.

Ridley Scott produrrà il film con la sua etichetta Scott Free insieme a Michael Pruss. Kajganich produrrà anche con la casa di produzione di Berger, Nine Hours, e Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner per Plan B Entertainment.