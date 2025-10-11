La produzione di The Revenge of La Llorona, sequel dell’horror di successo “La Llorona – Le lacrime del male” è finalmente partita.
Partita e sospesa più volte nel corso degli ultimi anni, la produzione del nuovo film del franchise noto come “ConjuringVerse” (o almeno così è stato segnalato più volte) sembra finalmente aver trovato la via giusta. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il casting del film ha prodotto i nomi di Jay Hernandez (Magnum P.I.), Monica Raymund (Chicago Fire), Raymond Cruz (dal primo film), Edy Ganem (9-1-1), Martín Fajardo (Griselda), Acston Luca Porto (Dora and the Search for Sol Dorado), Avie Porto (Bob Hearts Abishola).
La fonte ha inoltre confermato che la produzione del film è partita questa settimana da Buffalo negli States. Nessun dettaglio sulla
Cos’altro sappiamo di The Revenge of La Llorona
Dal team di produzione del primo film tornano Emile Gladstone, Gary Dauberman e James Wan, mentre Santiago Menghini (No One Gets Out Alive) ha sostituito Michael Chaves in cabina di regia. La sceneggiatura è stata invece firmata da Sean Tretta, già collaboratore di Wan per il prossimo film “Il mostro della laguna nera“.
La Llorona – Le lacrime del male è stato uno dei successi horror del 2019. Il film ha incassato 123 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget limitato, così come del resto accaduto per quasi tutti gli altri capitoli del ConjuringVerse.
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.