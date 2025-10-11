La produzione di The Revenge of La Llorona, sequel dell’horror di successo “La Llorona – Le lacrime del male” è finalmente partita.

Partita e sospesa più volte nel corso degli ultimi anni, la produzione del nuovo film del franchise noto come “ConjuringVerse” (o almeno così è stato segnalato più volte) sembra finalmente aver trovato la via giusta. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il casting del film ha prodotto i nomi di Jay Hernandez (Magnum P.I.), Monica Raymund (Chicago Fire), Raymond Cruz (dal primo film), Edy Ganem (9-1-1), Martín Fajardo (Griselda), Acston Luca Porto (Dora and the Search for Sol Dorado), Avie Porto (Bob Hearts Abishola).

La fonte ha inoltre confermato che la produzione del film è partita questa settimana da Buffalo negli States. Nessun dettaglio sulla

Cos’altro sappiamo di The Revenge of La Llorona

Dal team di produzione del primo film tornano Emile Gladstone, Gary Dauberman e James Wan, mentre Santiago Menghini (No One Gets Out Alive) ha sostituito Michael Chaves in cabina di regia. La sceneggiatura è stata invece firmata da Sean Tretta, già collaboratore di Wan per il prossimo film “Il mostro della laguna nera“.

La Llorona – Le lacrime del male è stato uno dei successi horror del 2019. Il film ha incassato 123 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget limitato, così come del resto accaduto per quasi tutti gli altri capitoli del ConjuringVerse.