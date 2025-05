The Resurrection of the Christ, sequel del film di Mel Gibson “La Passione di Cristo”, ha trovato un partner hollywoodiano in Lionsgate.

Dopo anni di rumors, anticipazioni e dichiarazioni ufficiali, il regista Mel Gibson sembra pronto per iniziare i lavori di realizzazione del sequel di La Passione di Cristo, ovvero La Resurrezione di Cristo (in originale The Resurrection of the Christ). Secondo un articolo di Deadline, infatti, il regista si è accordato con Liosgate per produrre e distribuire il film.

Lionsgate si unirà alla Icon Productions di Gibson e Brucey Davey. L’annuncio è arrivato questo giovedì attraverso una dichiarazione congiunta offerta da Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group e di Gibson.

“Per moltissime persone in tutto il mondo, La Resurrezione di Cristo è l’evento cinematografico più atteso dell’ultima generazione. È anche un film teatrale maestoso e spettacolarmente epico che lascerà gli spettatori di tutto il mondo senza fiato“, ha affermato Fogelson. “Mel è uno dei più grandi registi del nostro tempo e questo progetto è al tempo stesso profondamente personale per lui e la vetrina perfetta per il suo talento di regista. Il mio rapporto con Mel e Bruce risale a 30 anni fa e sono entusiasta di collaborare ancora una volta con loro a questo evento epocale per il pubblico“.

“Lo spirito coraggioso e innovativo della Lionsgate e il suo atteggiamento agile e propositivo mi hanno ispirato a lungo, e non avrei potuto pensare a un distributore più perfetto per La Resurrezione di Cristo“, ha aggiunto Gibson. “Ho apprezzato lavorare con Adam e il suo team diverse volte negli ultimi anni. Conosco l’ingegno, la passione e l’ambizione che l’intero team mette nei propri progetti e sono sicuro che daranno tutto il possibile per l’uscita di questo film“.

Sulla trama di The Resurrection of the Christ al momento circolano soltanto criptiche dichiarazioni fatte da Mel Gibson in passato, tra lotte tra angeli e demoni, la presenza di Satana ed ovviamente il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù Cristo. Non resta che attendere nuovi dettagli in merito.

La Passione di Cristo ha debuttato nel 2004 incassando nel weekend di apertura 83 milioni di dollari, incassando poi 370 milioni di dollari nei cinema nordamericani e più di 610 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di 30 milioni di dollari.