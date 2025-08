The Resurrection of the Christ, sequel del film di Mel Gibson “La Passione di Cristo”, sarà distribuito da Lionsgate in due parti.

Dopo l’accordo stipulato con il regista Mel Gibson nel mese di maggio, il famoso studios hollywoodiano ha svelato che il film sarà distribuito in due parti, offrendo tra l’altro un aggiornamento sulle date. La prima parte sarà distribuita il 26 marzo del 2027 (data che cade nel Venerdì Santo), mentre la seconda quaranta giorni dopo (data che cade nel giorno dell’Ascensione), ossia il 6 maggio 2027 (via Deadline).

Sulla trama di The Resurrection of the Christ (da noi presumibilmente col titolo La Resurrezione di Cristo) al momento circolano soltanto criptiche dichiarazioni fatte da Mel Gibson in passato, tra lotte tra angeli e demoni, la presenza di Satana ed ovviamente il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù Cristo. Entrambi i film di Gibson saranno prodotte da Gibson e dal suo partner di Icon Productions, Bruce Davey, come precedentemente annunciato.

La Passione di Cristo ha debuttato nel 2004 incassando nel weekend di apertura 83 milioni di dollari, incassando poi 370 milioni di dollari nei cinema nordamericani e più di 610 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di 30 milioni di dollari. Per molti anni il film ha detenuto il record per il maggior incasso mondiale e americano per un film vietato ai minori. Ha inoltre ottenuto tre nomination agli Oscar nelle categorie Trucco, Fotografia e Colonna Sonora Originale.