The Rental: recensione del thriller Prime Video di Dave Franco

Questa notte vi proponiamo la recensione di The Rental, thriller a tinte horror diretto da Dave Franco, e proposto da Amazon Prime Video sul proprio catalogo digitale.

Esordio alla regia per Dave Franco, il fratello meno conosciuto di James, il film conta un cast formato da Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White e Sheila Vand. La sceneggiatura è invece firmata dallo stesso Franco in compagnia di Joe Swamberg.

Due coppie decidono di prendersi del tempo libero dal lavoro prenotando un weekend in una villa da sogno su internet. Fatta la conoscenza dell’uomo che si occupato della prenotazione online dal carattere brusco, i quattro ragazzi iniziano la loro mini-vacanza tra alcol, droghe e sesso. Ma cosa succede quando quella che sembra un weekend da sogno diventa un incubo ad occhi aperti?

The Rental si presenta sin dai primi minuti come il classico thriller che punta sopra ogni cosa a tenere la tensione emotiva dello spettatore al massimo. Dave Franco, per il suo esordio alla regia, si collega al filone hitchcockiano per dare vita ad un thriller capace di istillare dubbi e paure primordiali, e nello stesso tempo esplorare nuove strade. La componente “originalità” di certo non fa parte delle qualità di The Rental, ma è forse questa l’arma vincente di Franco, il cui merito principale è quello di evitare scivoloni, puntando su un prodotto già ben oleato.

Nei novanta minuti scarsi di visione lo spettatore viene calato nei meandri dell’animo umano: per i protagonisti, infatti, tenere al sicuro i propri segreti, per quanto questi possano essere considerati oscuri, diventa col passare dei minuti un’arma a doppio taglio che finisce con lo scontrarsi bruscamente con un contesto ben più pericoloso. A tal proposito, la sceneggiatura di Franco e Joe Swamberg riesce sapientemente ad imprimere il giusto ritmo ad una storia, la cui trama non può che riportarne alla mente tante altre. A non convincere è forse l’ultimo, troppo scontato e per certi versi difficile da digerire.

La costruzione dei singoli personaggi di The Rental non è di certo perfetta: ognuno ha segreti da nascondere, alcuni frutto di stereotipi sociali che di certo non si sposano col prodotto in questione. Dan Stevens, pur godendo di grande tecnica recitativa, continua ad ottenere ruoli al di sotto delle sue potenzialità. Lo stesso discorso va fatto per Alison Brie.

In conclusione The Rental è un thriller che regala la giusta dose di tensione motiva, ma senza osare. Il classico film da vedere, ma senza enormi pretese.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.