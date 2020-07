Netflix ha diffuso in rete il trailer della terza - ed ultima - stagione di The Rain, serie fantascientifica attesa per il 6 agosto.

I nuovi episodi, che poi saranno gli ultimi in assoluto, mostreranno i superstiti alle prese con il virus che potenzialmente dovrebbe distruggere quello che resta dell’umanità. A tal proposito vi proponiamo la sinossi della terza stagione:

Un gruppo vuole salvare il mondo, l’altro vuole crearne uno nuovo. La battaglia tra Rasmus e Simone ricomincia mentre lottano per difendere ciò che rimane dell’umanità che conosciamo. È possibile sconfiggere il virus, ma c’è un prezzo da pagare. Preparati alla fine.

THE RAIN

PRODUZIONE : La serie è stata creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo.

: La serie è stata creata da Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen e Christian Potalivo. CAST : Alba August, Mikkel Boe Følsgaard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Lars Simonsen, Sonny Lindberg, Jessica Dinnage, Lukas Løkken, e Johannes Kuhnke.

: Alba August, Mikkel Boe Følsgaard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Lars Simonsen, Sonny Lindberg, Jessica Dinnage, Lukas Løkken, e Johannes Kuhnke. TRAMA SERIE: Il mondo così come lo conosciamo non esiste più. Dopo sei anni da quando un virus brutale portato dalla pioggia ha sterminato quasi completamente l’intera popolazione scandinava, due gemelli danesi abbandonano la sicurezza del loro bunker per andare alla ricerca di tutti i resti della civiltà scomparsa. Ben presto si uniscono a un gruppo di giovani sopravvissuti per intraprendere un viaggio pieno di pericoli attraverso la Scandinavia ormai desolata, alla ricerca di qualsiasi segno di vita. Liberati dal loro passato comune e dalle regole della società, tutti i membri del gruppo sono liberi di essere ciò che desiderano. Nella loro lotta per la sopravvivenza, essi scoprono che anche in un mondo post-apocalittico esistono ancora amore, gelosia, l’avanzare dell’età e molti dei problemi che pensavano di aver lasciato alle loro spalle con la scomparsa del mondo che un tempo conoscevano. Chi sarai diventato quando arriverà la pioggia?

DISTRIBUZIONE: La terza stagione su Netflix dal 6 agosto 2020.

IL TRAILER