The Purge e Treadstone cancellate da Usa Network

Usa Network ha scelto di cancellare due serie tv tratte da franchise cinematografici, si tratta da The Purge e Treadstone.

Diffuse in Italia attraverso Amazon Prime Video, le due serie non hanno ricevuto il benestare di Usa Network, pertanto non vedranno la luce di nuove stagioni in futuro.

The Purge, tratta dalla saga horror La Notte del Giudizio, è stata cancellata dopo due stagioni (la seconda ancora inedita nel Belpaese. Per quanto riguarda, invece, Treadstone (estensione della saga incentrata su Jason Bourne) si tratta di una bocciatura dopo una sola stagione.

Trovate la nostra recensione della prima stagione di Treadstone a questo indirizzo.

TREADSTONE

Treadstone è stato scritto da Tim Kring, mentre la regia del pilot è stata affidata a Ramin Bahrani. Nel cast Jeremy Irvine, Brian J. Smith.

La serie seguirà ciò che accade agli agenti in tutto il mondo che si “risvegliano” misteriosamente e iniziano a riprendere le loro missioni mortali. Tutti loro fanno parte del misterioso progetto noto come Treadstone, lo stesso che ha caratterizzato la saga Jason Bourne.

Jeremy Irvine (Mamma Mia!) sarà J. Randolph Bentley, una spia inviata dalla CIA per eliminare un obiettivo importante e che rimane invece coinvolta in una cospirazione internazionale. Brian J. Smith (Sense8) sarà Doug McKenna, un americano che lavora su una piattaforma petrolifera e la cui vita cambia dopo aver scoperto delle verità su se stesso a lungo nascoste.

Omar Metwally avrà il ruolo di Mr. Edwards, un agente della CIA criticato dai suoi colleghi dopo aver preso una decisione che ha causato la morte di un altro membro del suo gruppo. L’uomo ha la capacità di prendere delle scelte difficili e questo lo rende il più qualificato per partecipare alle missioni più complicate. Tracy Ifeachor sarà Tara Coleman, una giornalista che ha rinunciato alla sua carriera dopo essersi avvicinata a una verità pericolosa e ora deve lasciarsi il passato alle spalle per scoprire la verità su una cospirazione internazionale.

Nel cast anche Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle e Michelle Forbes. Il pilot è stato diretto da Ramin Bahrani.

Treadstone è arrivata su USA Network dal 15 ottobre 2019. In Italia dal 10 gennaio 2020.

THE PURGE

La seconda stagione di The Purge vede tra i suoi produttori esecutivi principali il creatore del franchise cinematografico James DeMonaco, che produrrà insieme a Sébastien K. Lemercier e la sua Man in a Tree; ed ancora Krystal Houghton Ziv, James Roland, Tim Andrew e Jason Blum. Inoltre, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form, provenienti sempre dal franchise cinematografico, saranno produttori esecutivi attraverso la loro Platinum Dunes, così come Thomas Kelly.

Nel cast spazio per Derek Luke, Max Martini, Paola Nuñez, Joel Allen, Rochelle Aytes, Daniks Yarosh e Chelle Ramos, Ethan Hawke.

I nuovi episodi di The Purge arriveranno il prossimo autunno negli Stati Uniti, mentre il quinto film della saga uscirà il 10 luglio 2020.