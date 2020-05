The Forever Purge rimandato a data da destinare

The Forever Purge, quindi capitolo della celebre saga horror, non ha più una data di rilascio, il film è stato rimandato a data da destinare.

Per i fan dell'universo La Notte del Giudizio di certo questi non sono tempi felici. Se ieri è arrivata la conferma della cancellazione della serie spin-off dal titolo The Purge, da oggi è noto che il quinto capitolo The Forever Purge è stato ufficialmente rinviato.

Inizialmente atteso per luglio 2020, il film ora è nelle mani della Universal Pictures, con un destino diviso tra una nuova data di uscita cinematografica, ed un passaggio ai servizi digitali... in pratica la stessa mossa vincente approntata dallo studios con Trolls World Tour.

Non resta che attendere nuovi sviluppi in merito.

THE FOREVER PURGE

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Everardo Gout, con la sceneggiatura firmata da James DeMonaco, storico creatore della saga. In cabina di produzione, ancora una volta James Blum con la sua Blumhouse Productions, e Michael Bay con la Platinum Dunes.

: Non definita. AL CINEMA: Data non definita.