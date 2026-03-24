Il ritorno di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe entra nel vivo con un annuncio che farà felici i fan del vigilante più spietato di New York. Marvel ha ufficializzato lo speciale The Punisher: One Last Kill, che debutterà su Disney+ il prossimo 12 maggio.

La data non è casuale: il lancio avverrà in contemporanea con l’attesissimo finale della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, consolidando il legame tra il Punitore e il Diavolo di Hell’s Kitchen.

Lo speciale, sulla scia di esperimenti riusciti come Werewolf by Night, vedrà Jon Bernthal non solo come protagonista ma anche in veste di co-sceneggiatore insieme a Reinaldo Marcus Green, che ha curato la regia del progetto. Questa notizia arriva in un momento d’oro per il personaggio, la cui presenza è stata già confermata anche nel recente trailer di Spider-Man: Brand New Day, dove Castle incrocerà la strada dell’Arrampicamuri.

Frank Castle returns in A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill May 12, only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/4I3H10grXz — The Punisher (@ThePunisher) March 24, 2026

L’operazione segna la definitiva integrazione della versione di Castle nata su Netflix all’interno della timeline principale di Disney+. Jon Bernthal, che ha debuttato nel ruolo nel 2016, tornerà a collaborare con Charlie Cox (Matt Murdock) e Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk), affiancati dai volti storici di Deborah Ann Woll (Karen Page) ed Elden Henson (Foggy Nelson).

Lo speciale promette di esplorare un lato inedito e conclusivo della crociata di Frank Castle, fungendo da ponte narrativo tra le sue apparizioni seriali e le future incursioni cinematografiche. La produzione di The Punisher: One Last Kill è affidata ai Marvel Studios, con la sceneggiatura firmata da Jon Bernthal e Reinaldo Marcus Green, che ne ha curato anche la regia, mentre il cast vede il ritorno dei comprimari storici dell’universo urbano Marvel tra cui Ayelet Zurer e Wilson Bethel.

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