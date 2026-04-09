Frank Castle è pronto a imbracciare nuovamente le armi per un’ultima, definitiva missione nell’universo Marvel.

Disney+ ha rilasciato oggi il trailer ufficiale di The Punisher: One Last Kill, lo speciale prodotto da Marvel Television che segna l’atteso ritorno di Jon Bernthal nel ruolo del vigilante più spietato del MCU. Il debutto in Italia è fissato in esclusiva sulla piattaforma streaming per il prossimo 13 maggio.

In questo capitolo speciale, la narrazione si sposta su un terreno più introspettivo: Frank Castle cercherà infatti un significato che vada oltre la sua sete di vendetta, finché una forza inaspettata non lo costringerà a tornare sul campo di battaglia. Questo nuovo progetto Marvel vede alla regia Reinaldo Marcus Green, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura insieme allo stesso Jon Bernthal.

The Punisher Disney+: il ritorno di Jon Bernthal tra azione e introspezione

L’uscita di questo speciale rappresenta un momento cruciale per la divisione Marvel Television, che punta a recuperare le atmosfere “street-level” e mature che hanno reso iconico il personaggio di Frank Castle. La collaborazione tra Bernthal e il regista Reinaldo Marcus Green suggerisce una visione molto personale del protagonista, meno legata ai cliché del genere e più focalizzata sulla psicologia di un uomo in guerra con se stesso.

L’Universo Marvel e le Grandi Produzioni Originali

Per scoprire tutti i riferimenti ai prossimi progetti della Casa delle Idee, analizzare il trailer fotogramma per fotogramma e restare aggiornato sulle nuove uscite dei supereroi, visita i nostri HUB dedicati:

Disney+ : News quotidiane, recensioni, approfondimenti sul catalogo streaming e tutte le novità sulle serie originali.

: News quotidiane, recensioni, approfondimenti sul catalogo streaming e tutte le novità sulle serie originali. Marvel Universe: Approfondimenti sui personaggi, trailer ufficiali, analisi del MCU e aggiornamenti costanti su film e serie speciali.