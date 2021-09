È disponibile su Prime Video il nuovo film di Martin Campbell (Lanterna Verde) dal titolo The Protégé. I protagonisti di questo action movie sono Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton. Questa è la recensione.

Anna (Maggie Q) è un’assassina salvata e cresciuta da Moody (Samuel L. Jackson) all’indomani di un massacro avvenuto in Vietnam, in cui Anna aveva ucciso alcuni uomini. Anna e Moody lavorano insieme come Killer di alto profilo. Dopo alcuni anni in giro per il mondo, si sono stabiliti in Inghilterra. Qui Anna gestisce una libreria che tratta testi rari. È proprio nella libreria che la donna farà la conoscenza di Rembrandt (Michael Keaton), un uomo misterioso entrato con il pretesto di acquistare qualcosa di particolare per un’amica.

Sin dalle prime battute The Protégé si presenta come un film godibile grazie al carisma dell’esperto regista Martin Campbell. Il filmmaker neozelandese di certo non è supportato da una sceneggiatura di altissimo livello, ma ciononostante riesce a dare comunque verve e tonicità ad una pellicola che poggia le basi su ottime scene d’azione ed un finale interessante, sincopato, che lascia spazio a numerose interpretazioni grazie ad un taglio in chiusura fatto con un istante di anticipo, sia visivamente che a livello di colonna sonora. Quest’ultima è ben realizzata e caratterizzata dal britannico Rupert Parkes, in arte Photek.

Un cast di tutto rispetto per una pellicola avvincente e che, nonostante qualche buco di sceneggiatura, riesce a divertire ed a sorprendere lo spettatore per tutta la sua durata. A tal proposito, avere a disposizione sullo schermo tre stelle degli action movie, quali Samuel L. Jackson, Michael Keaton e Maggie Q non può che essere garanzia di successo. Gli attori del cast di The Protégé riescono ad essere ugualmente protagonisti senza sovrastarsi e fornendo una prova corale di prim’ordine. Nel particolare Maggie Q, dopo il ruolo da protagonista nella serie tv Nikita, torna ad essere letale ed inarrestabile, pronta a compiere la propria vendetta. L’attrice, impeccabile nelle scene di combattimento, mostra comunque ottime doti di recitazione. Michael Keaton, dal canto suo, è perfetto nel ruolo di Rembrandt, killer letale ma mosso da un senso di lealtà e da un’estetica ed uno charme che, oltre a dargli il soprannome, lo rendono un antieroe in stile James Bond, per il quale varrebbe la pena creare uno spinoff.

Ottima, infine, la fotografia, soprattutto nei campi lunghi ed è perfetta durante le scene di combattimento e gli inseguimenti.

The Protégé è attualmente disponibile sul catalogo digitale di Prime Video.

The Protégé Director: Martin Campbell Editor's Rating:

3