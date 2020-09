Netflix ha ufficializzato la data di uscita di The Prom, il musical di Ryan Murphy con un cast stellare guidato da Meryl Streep.

Il film approderà sul catalogo Netflix a partire dall’11 dicembre, la conferma è arrivata attraverso il lancio dello scintillante poster da parte dello stesso Ryan Murphy.

The Prom sarà liberamente tratto dal celebre musical di Broadway del 2018 scritto da Chad Beguelin e Bob Martin. La storia è quella di una ragazza del liceo che vuole portare la sua fidanzata al ballo scolastico, ma la città retrograda in cui vive glielo impedisce. Riceve l’aiuto di cui ha bisogno da un vivace gruppo teatrale che viaggia da New York City alla sua piccola cittadina nell’indiana.

Nel cast stellare spazio per Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman, Keegan Michael-Key, Andrew Rannells, Ariana DeBose, Kerry Washington e Jo Ellen Pellman.

ECCO IL POSTER

The Prom (Netflix)