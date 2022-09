The Peripheral: il primo trailer italiano della serie di fantascienza Amazon

Il canale Youtube di Prime Video ha da pochissimo diffuso il primo teaser trailer in lingua italiana di The Peripheral, la serie di fantascienza Amazon Original.

La serie, basata sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da William Gibson, segue le vicissitudini di Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), una donna che cerca di tenere insieme i pezzi della sua famiglia distrutta, in un angolo dimenticato dell’America di domani, questa la sinossi:

“Flynne Fisher vive nel sud rurale dell’America, lavorando presso il negozio di stampa 3D locale, mentre guadagna soldi extra giocando a giochi VR per persone ricche. Una notte indossa un auricolare e si ritrova nella Londra futuristica, un mondo elegante e misterioso, seducentemente diverso dalla sua stessa esistenza difficile. Ma questo non è come nessun altro gioco a cui abbia mai giocato prima: Flynne inizia a rendersi conto che non è una realtà virtuale, ma è reale. Qualcuno a Londra, settant’anni nel futuro, ha trovato il modo di aprire una porta al mondo di Flynne. E per quanto sia affascinante Londra, è anche pericolosa. Mentre Flynne cerca di scoprire chi ha collegato i loro mondi e per quale scopo, la sua presenza mette in moto forze pericolose, forze intente a distruggere Flynne e la sua famiglia nel suo mondo.”

The Peripheral

The Peripheral è una serie Amazon Original creata e prodotta da Scott Smith. Fungono da produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy, già creatori di Westworld, insieme ad Athena Wickham, Steve Hoban e Vincenzo Natali. Nel cast Chloë Grace Moretz, Gary Carr, Jack Reynor, Eli Goree, Charlotte Riley, JJ Feild, Adelind Horan, T’Nia Miller e Alex Hernande.

The Peripheral sarà trasmessa in straming dalla piattaforma Prime Video a partire dal 21 ottobre prossimo