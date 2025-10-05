The Partner | Tom Holland sarà diretto da Jason Bateman

Jason Bateman è stato scelto per dirigere The Partner, l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di John Grisham.

La carriera registica di Jason Bateman continua ad evolversi in maniera diametralmente opposta alla sua natura da artistica comico. Dopo aver diretto vari episodi di serie acclamate dalla critica come “The Ozark” e “Black Rabbit“, infatti, Bateman si appresta a sedersi sulla sedia da regista per The Partner, dirigendo tra l’altro Tom Holland (sagà Spider-Man), nel doppio ruolo di protagonista e produttore con la sua Billy17, assieme al fratello Harry Holland e Will South. La conferma è arrivata da Empire.

Il romanzo originale di Grisham segue un giovane avvocato (Holland) che, dopo aver abilmente orchestrato la sua finta morte, sparisce con 90 milioni di dollari e con prove e documenti capaci di smascherare un importante caso di corruzione ai vertici dello stato. Scoperto il suo trucco, si scatena una caccia all’uomo tra FBI, investigatori privati e nemici vari senza esclusione di colpi.

La produzione di The Partner segue una lunga gestazione, di fatto New Regency in passato ha offerto il ruolo da regista a John Lee Hancock (The Blind Side), senza però avere fortuna. I diritti sono stati poi comprati da Rideback che ha messo in piedi il progetto presso Universal Pictures, ora affidato a Jason Bateman.

Attualmente Tom Holland è alle prese con un piccolo infortunio che ha frenato il suo lavoro sul set di Spider-Man: Brand New Day (qui il nostro articolo), mentre prossimamente sarà al cinema con l’epico nuovo film di Christopher Nolan dal titolo “Odissea“.