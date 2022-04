The Orville: New Horizons, ecco il poster della serie creata da Seth MacFarlane

Hulu ha da poco rilasciato il primo poster di The Orville: New Horizons, la serie creata da Seth MacFarlane giunta alla sua terza stagione.

Dopo un brevissimo teaser, una succosa anterpima video e rare informazioni sulla nuova stagione, ecco ora arrivare un particolarissimo poster in cui vediamo alcune navi stellari facenti parte dell‘Unione Planetaria, insieme ad altre due di proprietà dei terribili esseri cibernetici Kaylon e l’altra dei feroci Krill, questi ultimi nuovamente possibili alleati [ndr: E9-S2 “Identità Parte 2“] nell’eventuale battaglia finale contro gli spietatti androidi.

Tutte le navi messe in gioco contribuiscono nel disegnare, sullo sfondo dello Spazio interstellare, il logo dell’Unione Planetaria stessa.

THE ORVILLE: NEW HORIZONS

The Orville: New Horizons è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong, Tom Costantino e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O’Shannon e Andre Bormanis. Gli episodi saranno in totale 11, meno degli episodi delle precedenti due stagioni, ma di maggiore durata. La regia è curata dai soli Seth MacFarlane e Jon Cassar. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor.

Questa la sinossi: The Orville: New Horizons – Stagione 3 – L’epica serie di avventure spaziali di Seth MacFarlane “The Orville” ritorna esclusivamente come serie originale Hulu. Ambientata 400 anni nel futuro, “The Orville: New Horizons” ritrova l’equipaggio della U.S.S. Orville nel proseguire la propria missione di esplorazione, mentre naviga sia nei misteri dell’universo che nella complessità delle relazioni interpersonali. (Per gentile concessione Hulu)

The Orville: New Horizons sarà trasmessa dalla piattaforma Hulu (ove disponibile) a partire dal 2 giugno 2022, qui in Italia ancora non si hanno notizie sulla data di inizio trasmissione e su chi potrà ospitare lo show. Anche se manca l’ufficialità, si può presumere che Disney+, oltre alle prime due stagioni, in futuro possa diffondere nel nostro paese la nuova terza stagione, così come già annunciato da Dinsey+ Germania e Disney+ Spagna.