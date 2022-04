The Orville: New Horizons in Italia grazie a Disney+

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma è certo che The Orville: New Horizons sarà distribuito qui in Italia da Disney+.

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo poster di The Orville: New Horizons, il co-produttore della serie “Tom Costantino” ha esplicitamente dato la notizia dal suo account ufficiale di Instagram, e l’ha data attraverso delle immagini che non lasciano dubbi. Basta dare uno sguardo alla serie di locandine affiancate tra loro che indicano la data della premiere e la piattaforma dei vari paesi che diffonderanno la Serie.

Praticamente, New Horizons sarà trasmessa a livello globale a partire dal 2 giugno. Disney+ diffonderà la serie nei paesi non serviti dalla piattaforma Hulu, mentre nell’America Latina sarà distribuita da Star+.

THE ORVILLE: NEW HORIZONS

La serie è stata prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong, Tom Costantino e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O’Shannon e Andre Bormanis. Gli episodi saranno in totale 11, meno degli episodi delle precedenti due stagioni, ma di maggiore durata. La regia è curata dai soli Seth MacFarlane e Jon Cassar. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor.

Questa la sinossi: The Orville: New Horizons – Stagione 3 – L’epica serie di avventure spaziali di Seth MacFarlane “The Orville” ritorna esclusivamente come serie originale Hulu. Ambientata 400 anni nel futuro, “The Orville: New Horizons” ritrova l’equipaggio della U.S.S. Orville nel proseguire la propria missione di esplorazione, mentre naviga sia nei misteri dell’universo che nella complessità delle relazioni interpersonali.

The Orville: New Horizons sarà trasmessa dalla piattaforma Hulu (ove disponibile) a partire dal 2 giugno 2022, qui in Italia sarà invece distribuita da Disney+.