The Orville: New Horizons approderà in Italia attraverso Disney+ a partire dal 2 giugno, oggi la conferma ed il lancio del nuovo trailer italiano.

Rivelata per la prima volta attraverso un post-social diffuso meno di una settimana fa dal produttore Tom Costantino (qui), la conferma della release su Disney+ è stata oggi confermata direttamente dai canali ufficiali della celebre piattaforma digitale, nei quali è stata annunciata anche il 2 giugno come data ufficiale. Nel confermare il rilascio, Disney+ ha anche distribuito il poster ed il trailer italiano che trovate entrambi qui di seguito.

Unisciti all'Unione Planetaria. #TheOrville: New Horizons, sarà disponibile dal 2 giugno in esclusiva su #DisneyPlus. pic.twitter.com/0S0RomqEHX — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May 19, 2022

È bello essere tornati. #TheOrville: New Horizons sarà disponibile dal 2 giugno in esclusiva su #DisneyPlus. pic.twitter.com/pE6pP4UGpJ — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) May 19, 2022

THE ORVILLE: NEW HORIZONS

La serie è stata prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong, Tom Costantino e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O’Shannon e Andre Bormanis. Gli episodi saranno in totale 11, meno degli episodi delle precedenti due stagioni, ma di maggiore durata. La regia è curata dai soli Seth MacFarlane e Jon Cassar. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor.

Questa la sinossi: The Orville: New Horizons – Stagione 3 – L’epica serie di avventure spaziali di Seth MacFarlane “The Orville” ritorna esclusivamente come serie originale Hulu. Ambientata 400 anni nel futuro, “The Orville: New Horizons” ritrova l’equipaggio della U.S.S. Orville nel proseguire la propria missione di esplorazione, mentre naviga sia nei misteri dell’universo che nella complessità delle relazioni interpersonali.

The Orville: New Horizons sarà trasmessa dalla piattaforma Hulu (ove disponibile) a partire dal 2 giugno 2022, qui in Italia sarà invece distribuita da Disney+.