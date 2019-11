Adrianne Palicki e Scott Grimes, due degli attori principali di The Orville, la serie comico fantascientifica di Seth MacFarlane, potrebbero essere ritornati insieme.

A quanto sembrerebbe da alcune voci apparse in rete, Adrianne Palicki la settimana scorsa avrebbe fatto marcia indietro, richiedendo l'annullamento dell'avviata procedura di divorzio, annullamento tra l'altro concesso dal giudice nello stesso giorno.

Ricordiamo, a tal proposito, che gli interpreti rispettivamente di Kelly Grayson e Gordon Malloy, in The Orville hanno annunciato il loro fidanzamento nel gennaio scorso, convolando poi a nozze il 19 maggio di quest'anno ad Austin, in Texas, prima di scoprire che la stessa Palicki, passati circa due mesi dal matrimonio, ha avviato le pratiche per divorziare dal proprio consorte.

Le motivazioni di questo ripensamento non sono note, ma già lo scorso 6 ottobre, durante il Comic Con di San Diego, i due piccioncini sono apparsi insieme nel panel dedicato a The Orville e, particolare non da poco, entrambi in quella occasione indossavano le fedi nuziali.

LA FOTO