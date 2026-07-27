The Orville 4: presto l’inizio dei lavori?

Dopo ben quattro anni di snervante attesa, silenzi stampa e teorie dei fan, la risposta che tutti stavano aspettando è forse finalmente arrivata: The Orville tornerà con una quarta stagione, almeno così pare… Il “così pare” è d’obbligo dal momento che più volte è stato dato l’annuncio imminente dell’inizio delle riprese.

A quando l’inizio dei lavori?

Il cammino della serie creata da Seth MacFarlane non è mai stato semplice, passando da cancellazioni sventate e traslochi di piattaforma, ma già lo scorso marzo le parole dello stesso creatore aprirono alla possibilità che The Orville potesse finalmente tornare in vita, dal momento che le sceneggiature di 10 nuovi episodi risultavano già scritte. Un’ottima notizia per chi temeva che i troppi impegni di MacFarlane potessero mettere una pietra sopra al progetto.

Ora, secondo quanto riportato da Moviedelic, abbiamo anche delle date certe: la produzione prenderà il via a metà ottobre e si protrarrà fino ad aprile dell’anno prossimo, dividendo il set tra gli studi di Los Angeles e le suggestive location di Praga, nella Repubblica Ceca. A guidare la regia ritroveremo due garanzie assolute per lo show come Brannon Braga e Jon Cassar.

The Orville: Il Cast

A bordo della nave ritroveremo il cast che ha reso celebre la serie. Seth MacFarlane vestirà ancora i panni del Capitano Ed Mercer, affiancato da Adrianne Palicki nel ruolo del Comandante Kelly Grayson. Insieme a loro torneranno Penny Johnson Jerald (la Dottoressa Claire Finn), Scott Grimes (Gordon Malloy), Peter Macon (Bortus), Mark Jackson (Isaac), J. Lee (John LaMarr) e Jessica Szohr (Talla Keyali). Dopo gli eventi del finale della terza stagione, è molto probabile che vedremo un ruolo più centrale anche per Giorgia Whigham nei panni di Lysella Ravada, senza escludere possibili graditi ritorni come quello di Halston Sage.

Dove eravamo rimasti?

Il finale della terza stagione, intitolato Futuro sconosciuto, ha posto basi narrative davvero importanti. Abbiamo assistito al matrimonio tra l’androide Isaac e la dottoressa Claire, un evento toccante che ha segnato un punto di svolta storico per le relazioni tra l’Unione e i Kaylon. Allo stesso tempo, l’episodio ha mostrato un riavvicinamento romantico tra Ed e Kelly, oltre all’integrazione a bordo della giovane Lysella, arrivata dal pianeta Sargus 4 e rimasta sulla nave dopo aver compreso la grande responsabilità che comporta l’uso di tecnologie avanzate.

La recensione della terza stagione di The Orville New Horizons

La quarta stagione si prospetta quindi come un nuovo inizio: con la minaccia Kaylon finalmente disinnescata e nuove alleanze all’orizzonte, la serie potrà tornare a concentrarsi sull’esplorazione pura di mondi sconosciuti e sulla diplomazia spaziale, senza mai dimenticare quel perfetto equilibrio tra dilemmi etici, grande fantascienza e ironia intelligente che l’ha resa un cult amatissimo.

Non ci resta che attendere fiduciosi buone nuove a conferma di quanto riportato in questo articolo e, nel frattempo, “incrociamo le dita!“