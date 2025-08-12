The Orville 4 | Seth MacFarlane esprime ancora ottimismo

A più di tre anni dalla conclusione della Terza Stagione di The Orville purtroppo ancora non ci sono stati sviluppi significativi, nonostante i toni ottimistici mostrati in questi anni del creatore Seth MacFarlane e degli attori riguardo la realizzazione di nuovi episodi.

Le ultime dichiarazioni del creatore della serie, però, potrebbero accendere nuove speranze nei cuori dei tanti fan che stanno aspettando oramai da troppo tempo le nuove avventure del Capitano Ed Mercer e del suo eterogeneo equipaggio.

In un’intervista al podcast “Where Everybody Knows Your Name” con Ted Danson, MacFarlane ha infatti rivelato di avere ancora intenzione di realizzare una nuova stagione di The Orville, dichiarando, inoltre, di come Hollywood abbia sempre preferito narrazioni pessimistiche a prospettive più ottimistiche.

IL PODCAST

Ricordiamo che la Terza Stagione di The Orville, sottotitolata “New Horizons” (qui la recensione), conclusasi il 4 agosto del 2022, è composta da 10 capitoli autoconclusivi dove un solido filo conduttore lega insieme tra loro diversi episodi e stagioni precedenti, creando così un complesso arco narrativo in cui vengono trattati temi scottanti del nostro presente. Molte infatti sono le situazioni lasciate aperte in The Orville 3 che, speriamo, possano essere riprese e ampliate nell’ipotetica futura Quarta Stagione.

The Orville è ambientata nel 25° secolo e segue le avventure del Capitano Ed Mercer e del suo equipaggio a bordo della USS Orville. Nel cast, oltre a Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed, troviamo Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr.

Tutte le stagioni di The Orville sono disponibili qui nel nostro paese su Disney+.