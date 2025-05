Il colosso dello streaming Netflix ha svelato il trailer di The Old Guard 2, sequel del film ispirato alla graphic novel omonima.

Dopo il successo neppure troppo calcato del primo film prodotto da Netflix nel 2020, il leggendario team di mercenari immortali capitanati da Charlize Theron si appresta a tornare per una nuova avventura. In The Old Guard 2, infatti, la guerriera immortale Andy dovrà fare i conti niente di meno con la prima immortale della storia, personaggio interpretato niente di meno che a Uma Thurman.

The Old Guard 2 | Il Trailer del Film

The Old Guard 2 | Cosa Sappiamo

Il nuovo film ha visto la regia di Victoria Mahoney (il primo film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood), mentre il cast vedrà nuovamente la presenza di Charlize Theron, Luca Marinelli, Marwan Kenzari, KiKi Layne, Chiwetel Ejiofor, ed i nuovi arrivati Henry Golding e Uma Thurman.

La sinossi ufficiale The Old Guard 2 recita: “Andy (Charlize Theron) e la sua squadra di guerrieri immortali sono tornati, con un rinnovato senso dello scopo nella loro missione: proteggere il mondo. Con Booker (Matthias Schoenaerts) ancora in esilio dopo il suo tradimento, e Quynh (Veronica Ngô) in cerca di vendetta dopo essere fuggita dalla sua prigione sottomarina, Andy si confronta con la sua ritrovata mortalità mentre emerge una misteriosa minaccia che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lottato per migliaia di anni. Andy, Nile (KiKi Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e James Copley (Chiwetel Ejiofor) chiedono aiuto a Tuah (Henry Golding), un vecchio amico che potrebbe fornire la chiave per svelare il mistero dietro l’esistenza immortale.”

The Old Guard 2 arriverà su Netflix il 2 luglio 2025.