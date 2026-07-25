Arriva nelle sale cinematografiche italiane The Odyssey, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan che porta sul grande schermo uno dei poemi fondanti della letteratura occidentale.

Dopo aver raccontato il tempo, la memoria e la Storia in opere come Interstellar, Dunkirk, Tenet e Oppenheimer, il regista britannico affronta l’epica di Omero con un adattamento ambizioso, spettacolare e allo stesso tempo sorprendentemente intimo. Forte di un cast internazionale guidato da Matt Damon e della fotografia del fedele collaboratore Hoyte van Hoytema, The Odyssey si propone come uno dei grandi eventi cinematografici dell’anno.

The Odyssey | trama

Dopo la caduta di Troia, Ulisse intraprende il lungo viaggio di ritorno verso Itaca, dove ad attenderlo ci sono la moglie Penelope e il figlio Telemaco. Il percorso, destinato a durare dieci anni, lo porterà ad affrontare mostri, divinità, tentazioni e prove sempre più difficili, trasformando il viaggio in una ricerca della propria identità. Tra il richiamo della casa e il peso delle esperienze vissute durante la guerra, Ulisse dovrà confrontarsi con il tempo, la memoria e con l’uomo che è diventato.

Christopher Nolan si confronta con uno dei racconti più celebri della letteratura epica occidentale e lo fa con quell’ambizione che da sempre caratterizza il suo cinema. Il risultato è un’opera di grande impatto visivo e narrativo, capace di restituire tutta la dimensione epica del poema di Omero senza mai perdere di vista la componente più umana dei suoi protagonisti.

La regia del cineasta britannico si distingue per maturità e consapevolezza. Nolan evita di trasformare il mito in un semplice esercizio di spettacolarità e costruisce invece un racconto che trova la propria forza nei personaggi e nelle loro fragilità. Il suo Ulisse non è un eroe invincibile, ma un uomo segnato dalla guerra, dal dolore e dal trascorrere del tempo, impegnato in una disperata ricerca della strada di casa. Il viaggio diventa così una riflessione sull’identità e sulla memoria, temi che attraversano da sempre la filmografia del regista.

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Ancora una volta Nolan dimostra una straordinaria capacità nel gestire la scala del racconto, alternando sequenze di grande imponenza visiva a momenti più raccolti e intimi, senza mai compromettere l’equilibrio narrativo. È proprio questo continuo dialogo tra spettacolo e introspezione a rendere The Odyssey un film capace di emozionare oltre la sua dimensione epica.

Matt Damon, Anne Hathaway e Zendaya: l’interpretazione del cast tra umanità e mito

A sostenere questa visione è un cast scelto con grande attenzione. La sensazione è che ogni interprete sia stato selezionato non soltanto per il proprio talento, ma per la naturale aderenza al personaggio affidatogli.

Matt Damon offre probabilmente una delle interpretazioni più intense della sua carriera: il suo Ulisse è profondamente umano, stanco, segnato dalla guerra e dal peso delle proprie esperienze. Attraverso sguardi e silenzi, l’attore racconta un uomo consumato dal desiderio di ritrovare ciò che ha perduto, evitando qualsiasi retorica eroica.

Accanto a lui, Anne Hathaway regala una Penelope forte e determinata. La sua attesa non viene mai rappresentata come passività, ma come una forma quotidiana di coraggio e resistenza. Tom Holland interpreta invece un Telemaco sensibile e convincente, impegnato nel difficile percorso di crescita all’ombra di un padre ormai divenuto leggenda. Il rapporto tra padre e figlio rappresenta uno degli aspetti emotivamente più riusciti dell’intero film, conferendo all’epica una dimensione profondamente familiare.

Anche i personaggi appartenenti alla sfera del mito trovano una sorprendente credibilità. Zendaya costruisce un’Atena enigmatica e autorevole, mentre Charlize Theron dona a Calipso un fascino malinconico che supera ogni stereotipo. Robert Pattinson, pur con un minutaggio più contenuto, conferma il proprio carisma per infondere tensione visibile nelle dinamiche narrative che si sviluppano lontano dal protagonista, lasciando un’impronta significativa.

La fotografia di Hoyte van Hoytema e l’esperienza immersiva del formato IMAX

Fondamentale è il contributo del direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, collaboratore storico di Nolan e autore di una delle prove più affascinanti e impressionanti della sua carriera. La fotografia non si limita a valorizzare la bellezza dei paesaggi, ma diventa un vero e proprio strumento narrativo essenziale. Il mare, presenza costante dell’opera, assume un valore simbolico e quasi spirituale: immenso, imprevedibile, capace di rappresentare allo stesso tempo liberà e prigionia, speranza e smarrimento.

Van Hoytema costruisce immagini di rara eleganza, sfruttando la luce naturale e la vastità degli scenari mediterranei per amplificare il senso di isolamento e smarrimento del protagonista. Le sequenze in mare trasmettono continuamente il fascino dell’avventura e dell’ignoto, mentre quelle ambientate a Itaca sono attraversate da una malinconia silenziosa che racconta l’assenza e l’attesa. Ogni inquadratura appare studiata con estrema precisione senza mai risultare artificiosa, contribuendo ad arricchire il significato stesso della narrazione.

L’utilizzo della tecnologia IMAX rappresenta inoltre uno degli elementi più significativi dell’identità visiva del film. Nolan impiega il grande formato con un’ambizione persino superiore rispetto alle sue opere precedenti, trasformandolo in uno strumento narrativo e non in un semplice mezzo spettacolare. Le immagini acquistano una profondità e una definizione eccezionali, consentendo allo spettatore di cogliere ogni dettaglio dei paesaggi, delle tempeste e degli ambienti attraversati da Ulisse. Le sequenze marine beneficiano in modo particolare della vastità del formato: l’orizzonte sembra estendersi oltre i confini dello schermo e l’immensità dell’oceano diventa quasi tangibile, accentuando il senso di meraviglia ma anche di vulnerabilità dell’uomo di fronte alla natura.

Una delle caratteristiche più interessanti della fotografia è il continuo contrasto tra monumentalità e intimità. I grandi campi lunghi valorizzano la dimensione epica del viaggio e fanno apparire i personaggi minuscoli all’interno di scenari immensi, mentre i primi piani sfruttano l’incredibile risoluzione dell’IMAX per catturare ogni sfumatura emotiva dei volti. In questo modo il mito non perde mai il suo legame con l’umanità dei protagonisti. Nelle tempeste e negli incontri con le creature leggendarie il formato amplifica il senso dell’avventura, mentre nelle scene ambientate a Itaca la macchina da presa si avvicina ai personaggi, restituendo tutta la malinconia dell’attesa, del tempo trascorso e del desiderio di ricongiungimento.

Nolan e Van Hoytema sfruttano inoltre la straordinaria capacità delle cineprese IMAX di lavorare con la luce naturale, ottenendo immagini di grande realismo e suggestione. Le albe, i tramonti e i riflessi del sole sull’acqua non sono semplici elementi estetici, ma componenti essenziali della narrazione, capaci di accompagnare emotivamente l’evoluzione del viaggio. È una fotografia che non cerca soltanto di stupire, ma che arricchisce il significato della storia, trasformando ogni immagine in parte integrante del racconto e rendendo l’esperienza cinematografica immersiva e totalizzante.

Un kolossal umano tra spettacolo visivo e introspezione

Il comparto sonoro completa un quadro tecnico di altissimo livello. Le musiche accompagnano il racconto con equilibrio e intelligenza, senza mai imporsi o sovrastare le immagini. Nei momenti più spettacolari amplificano il senso di meraviglia e di pericolo, mentre nelle sequenze più intime sottolineano la nostalgia e la solitudine che accompagnano il viaggio di Ulisse. La colonna sonora diventa così un elemento essenziale nella costruzione dell’atmosfera, rendendo ogni tappa del racconto ancora più coinvolgente.

Ciò che rende The Odyssey particolarmente riuscito è proprio la sua capacità di trovare un perfetto equilibrio tra spettacolo e introspezione. Nolan non rinuncia mai alla grandiosità del mito, ma sceglie di utilizzarla per raccontare emozioni universali, senza tempo e immediatamente riconoscibili. Dietro il viaggio tra mostri, divinità e terre sconosciute si cela infatti una storia semplice e profondamente umana: quella di un uomo che cerca di tornare a casa e di ritrovare sé stesso.

In un panorama cinematografico sempre più orientato verso produzioni che puntano esclusivamente sulla spettacolarità e sull’impatto visivo, The Odyssey dimostra che è ancora possibile realizzare un grande kolossal senza sacrificare profondità narrativa e ambizione artistica. Grazie a una regia rigorosa, alla fotografia magistrale di Hoyte van Hoytema, a un cast perfettamente calibrato e a un comparto sonoro capace di amplificare ogni emozione, Christopher Nolan firma un’opera di rara intensità. Un film che guarda al passato per parlare al presente e che conferma ancora una volta il regista britannico tra gli autori più influenti del cinema contemporaneo.