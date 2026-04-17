Il Box Office USA si apre nel segno dell’orrore e dei grandi successi d’animazione.

In attesa del debutto globale di Michael, la nuova visione di Lee Cronin (già regista di Evil Dead Rise) per The Mummy ha iniziato la sua corsa nelle sale. Prodotto da New Line, Blumhouse e Atomic Monster, il film ha incassato 1.5 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì iniziate alle 15:00 (le stime sono state confermate da Deadline). Le proiezioni indicano un weekend d’apertura intorno ai 12 milioni di dollari. Nonostante un’accoglienza della critica tiepida (51% su Rotten Tomatoes), il pubblico sembra premiare l’opera con un solido 80% di gradimento.

The Mummy, costato circa 22 milioni di dollari netti, racconta l’inquietante ritorno a casa di una ragazza scomparsa otto anni prima nel deserto, trasformando una riunione familiare in un incubo soprannaturale. Il film sta attirando principalmente uomini sopra i 25 anni e donne sotto i 25, posizionandosi in linea con i debutti di altri horror recenti come 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa.

Super Mario Galaxy domina il podio e il debutto di “Normal”

Al vertice della classifica rimane però inamovibile Super Mario Galaxy. Il titolo targato Illumination/Nintendo è atteso a un terzo weekend da circa 44 milioni di dollari, confermando la forza di un franchise che continua a trainare l’intero mercato, pur con una flessione leggermente superiore rispetto al capitolo del 2023.

In arrivo nelle sale questo fine settimana c’è anche Normal, l’action-thriller scritto e interpretato da Bob Odenkirk e diretto da Ben Wheatley. Per la casa di distribuzione Magnolia, si tratta di una release storica: con 2.027 cinema, è l’uscita più ampia di sempre per la compagnia, che ha investito massicciamente in promozione e pubblicità. Il film, presentato al TIFF e accolto con un ottimo 77% di recensioni positive, vede Odenkirk nei panni di uno sceriffo temporaneo in una piccola città che scoperchia una rete di oscuri misteri dopo una rapina in banca. Le stime per il debutto di Normal si attestano su una cifra a una singola cifra bassa, ma il passaparola positivo potrebbe riservare sorprese.

Analisi dei Mercati e Performance in Sala

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