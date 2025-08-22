The Morning Show | Il trailer della stagione 4

Apple TV+ ha svelato nei giorni scorsi il trailer della stagione 4 di The Morning Show, la serie di successo sviluppata da Charlotte Stoudt.

Pluripremiata e apprezzata dal pubblico, la serie con protagoniste Reese Witherspoon e Jennifer Aniston si prepara al ritorno su Appl TV+ con i nuovi episodi ambientati due anni dopo gli eventi della terza stagione. Per l’occasione, vi mostriamo il trailer ufficiale.

Quando saranno rilasciati i nuovi episodi della stagione 4 di The Morning Show?

I nuovi episodi della stagione 4 di The Morning Show saranno rilasciati su Apple TV+ dal 17 settembre con il primo episodio, seguito da un nuovo episodio ogni settimana fino al 19 novembre. In totale la quarta stagione sarà composta da 10 episodi.

Qual è la trama della stagione 4 di The Morning Show?

La trama della stagione 4 di The Morning Show è ambientata nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione si trova a dover affrontare nuove responsabilità, motivazioni nascoste e l’elusiva natura della verità in un’America sempre più polarizzata. In un mondo pieno di deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, di chi ci si può fidare? E come si può sapere cosa sia davvero reale?

Da chi è composto il cast della stagione 4 di The Morning Show?

Oltre ad Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, il cast stellare della quarta stagione include il due volte vincitore dell’Emmy Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e il vincitore dell’Emmy Jon Hamm, e accoglie Aaron Pierre, William Jackson Harper e Boyd Holbrook, oltre ai premi Oscar® Marion Cotillard e Jeremy Irons.

La serie è guidata dalla showrunner e produttrice esecutiva Charlotte Stoudt e diretta e co-prodotta da Mimi Leder. Prodotta dallo studio Media Res, è inoltre co-prodotta da Michael Ellenberg e Lindsey Springer per Media Res, insieme a Stoudt e Leder; Jennifer Aniston e Kristin Hahn sono produttrici esecutive tramite Echo Films, mentre Reese Witherspoon è produttrice esecutiva accanto a Lauren Neustadter per Hello Sunshine, mentre Jennifer Aniston e Kristin Hahn lo sono per Echo Films. Anche Zander Lehmann e Micah Schraft figurano tra i produttori esecutivi.

Quali sono i premi della serie The Morning Show?

La terza stagione di “The Morning Show” ha ricevuto 16 nomination agli Emmy, vincendo il premio per Miglior attore non protagonista in una serie drammatica grazie alla performance di Billy Crudup nel ruolo di Cory Ellison. Crudup ha inoltre vinto un Critics Choice Award per lo stesso ruolo nella terza stagione. La stagione è stata anche inserita dall’American Film Institute (AFI) nella prestigiosa lista dei dieci migliori programmi televisivi del 2023.

Nella seconda stagione, “The Morning Show” ha ricevuto nomination agli Emmy per Miglior attrice protagonista in una serie drammatica (Reese Witherspoon), Miglior attore non protagonista (Billy Crudup, che aveva già vinto nella prima stagione) e Miglior guest star in una serie drammatica (Marcia Gay Harden). Nella prima stagione, Crudup ha vinto l’Emmy come Miglior attore non protagonista in una serie drammatica, oltre a un Critics Choice Award. La performance intensa di Jennifer Aniston nei panni di Alex Levy le è valsa il SAG Award come Miglior attrice in una serie drammatica. Mimi Leder ha ottenuto due nomination agli Emmy per la Miglior regia in una serie drammatica per aver diretto il finale della prima e della terza stagione, entrambe da lei anche prodotte.

Informazioni su Apple TV+

Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per €9,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di tre mesi di Apple TV+.