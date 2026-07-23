Per l’emittente televisiva più famosa del piccolo schermo è giunto il momento di preparare l’ultimo ed emozionante servizio giornalistico. Apple TV ha annunciato ufficialmente che The Morning Show, l’acclamata serie cult pluripremiata agli Emmy, SAG e Critics Choice Awards, tornerà nel 2027 con la sua quinta e ultima stagione.

Considerata fin dal suo esordio nel 2019 come uno dei pilastri fondativi del servizio streaming di Cupertino, la serie guidata e prodotta da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon si avvia a chiudere consapevolmente il proprio cerchio narrativo. Una decisione maturata in piena sintonia con la showrunner Charlotte Stoudt e la regista Mimi Leder, permettendo al team creativo di orchestrare un finale d’impatto e profondamente intenzionale per i propri iconici personaggi.

Tra nuove star nel cast e la difesa della libertà di stampa

Dopo gli eventi della quarta stagione (ambientata nella primavera del 2024 e segnata dalle insidie dei deepfake e della polarizzazione mediatica), il capitolo conclusivo di The Morning Show vedrà l’ingresso di un parco attori eccezionale: accanto ai confermati Billy Crudup, Jon Hamm e Mark Duplass, si uniranno al cast volti del calibro di Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes e Lizzy Caplan. Come sottolineato dalle stesse protagoniste e dai vertici di Apple, The Morning Show non ha rappresentato soltanto un ritratto spietato ed entusiasmante delle dinamiche da redazione, ma un vero e proprio atto d’amore verso il ruolo sociale del giornalismo e la difesa del quarto potere.

La serie è prodotta da Media Res insieme a Echo Films e Hello Sunshine.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo originale: The Morning Show

The Morning Show Showrunner: Charlotte Stoudt

Charlotte Stoudt Regia principale: Mimi Leder

Mimi Leder Cast: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie, Jon Hamm, Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes, Lizzy Caplan

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie, Jon Hamm, Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes, Lizzy Caplan Produzione: Media Res, Echo Films, Hello Sunshine, Apple Studios

Media Res, Echo Films, Hello Sunshine, Apple Studios HUB di riferimento: Apple TV