L’addio al quarto potere: The Morning Show si concluderà con la quinta stagione nel 2027

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L’addio al quarto potere: The Morning Show si concluderà con la quinta stagione nel 2027

Per l’emittente televisiva più famosa del piccolo schermo è giunto il momento di preparare l’ultimo ed emozionante servizio giornalistico. Apple TV ha annunciato ufficialmente che The Morning Show, l’acclamata serie cult pluripremiata agli Emmy, SAG e Critics Choice Awards, tornerà nel 2027 con la sua quinta e ultima stagione.

Considerata fin dal suo esordio nel 2019 come uno dei pilastri fondativi del servizio streaming di Cupertino, la serie guidata e prodotta da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon si avvia a chiudere consapevolmente il proprio cerchio narrativo. Una decisione maturata in piena sintonia con la showrunner Charlotte Stoudt e la regista Mimi Leder, permettendo al team creativo di orchestrare un finale d’impatto e profondamente intenzionale per i propri iconici personaggi.

Tra nuove star nel cast e la difesa della libertà di stampa

Dopo gli eventi della quarta stagione (ambientata nella primavera del 2024 e segnata dalle insidie dei deepfake e della polarizzazione mediatica), il capitolo conclusivo di The Morning Show vedrà l’ingresso di un parco attori eccezionale: accanto ai confermati Billy Crudup, Jon Hamm e Mark Duplass, si uniranno al cast volti del calibro di Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes e Lizzy Caplan. Come sottolineato dalle stesse protagoniste e dai vertici di Apple, The Morning Show non ha rappresentato soltanto un ritratto spietato ed entusiasmante delle dinamiche da redazione, ma un vero e proprio atto d’amore verso il ruolo sociale del giornalismo e la difesa del quarto potere.

La serie è prodotta da Media Res insieme a Echo Films e Hello Sunshine.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

  • Titolo originale: The Morning Show
  • Showrunner: Charlotte Stoudt
  • Regia principale: Mimi Leder
  • Cast: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Nicole Beharie, Jon Hamm, Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes, Lizzy Caplan
  • Produzione: Media Res, Echo Films, Hello Sunshine, Apple Studios
  • HUB di riferimento: Apple TV

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