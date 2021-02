The Matrix 4: potrebbe essere stato svelato il titolo definitivo

Posted on

Il casting di Wonder Woman 1984 continua ad aggiornarsi giorno dopo giorno. Quest’oggi vi segnaliamo l’ingaggio di Ravi Patel, attore ammirato anche in Transformers. Deadline ha dato la notizia per primo. Nessun riferimento invece sul ruolo che la Warner Bros. Pictures ha scelto per l’attore. Solo qualche giorno fa, era stato annunciato l’ingaggio anche di Natasha