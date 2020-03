The Mandalorian 2: Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano?

L'attrice Rosario Dawson potrebbe entrare nel cast della seconda stagione di The Mandalorian, la serie live-action su Disney+.

Secondo Slashfilm pare che la celebre attrice nella seconda tornada episodica potrebbe aver accettato il ruolo di Ahsoka Tano, tra i personaggi più amati dai fan delle serie animate Star Wars.

La jedi è comparsa per la prima volta nel film d'animazione Star Wars: The Clone Wars, per poi essere confermata anche nella serie omonima, diventando, come detto, uno dei personaggi più amati della saga. Nel 2014 ha fatto ritorno nell'ultima puntata della prima stagione di Star Wars Rebels. La voce del personaggio è stato doppiato da Ashley Eckstein. A lei è stato dedicato anche il romanzo del nuovo canone Ahsoka, uscito nel 2016.

Sarebbe una novità per il mondo di Star Wars, in quanto il personaggio non è mai apparso in nessuno dei nove film della saga originale, tranne che per un cammeo vocale in L'ascesa di Skywalker.

Inoltre ricordiamo che il primo episodio The Mandalorian andrà in onda il 22 marzo su Italia1, mentre l'intera stagione sarà disponibile dal 24 marzo sulla nuova piattaforma Disney+.

The Mandalorian

PRODUZIONE : The Mandalorian sarà sviluppato da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.

: The Mandalorian sarà sviluppato da Jon Favreau. Tra i registi impegnati Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. CAST : Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce).

: Pedro Pascal, Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog, Julia Jones, Taika Waititi (voce). TRAMA: Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima del pericolo del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

: In Italia su Disney+ il 24 marzo 2020. Il primo episodio su Italia 1 dal 22 marzo. RINNOVI: La seconda stagione è stata confermata.