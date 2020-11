The Mandalorian 2: Recensione del Capitolo 10

Questa sera è andato in onda su Disney+ il Capitolo 10 di The Mandalorian, la prima serie in live-action targata Star Wars, Questa è la nostra recensione.

Dopo un esaltante episodio di apertura della seconda stagione, The Mandalorian festeggia il decimo appuntamento (per l’appunto il secondo di questa nuova stagione) con una puntata di transizione, ma non per questo meno riuscita.

Premettiamo che la suddetta recensione non contiene spoiler quindi potete leggerla anche se non avete visto la puntata, vi consigliamo però di non farlo nel caso in cui non abbiate ancora visto neanche il primo episodio.

“The passenger”, questo il titolo della puntata, vede il nostro Mando costretto a rifugiarsi su un pianeta ghiacciato a causa di uno scontro con due X-Wing. Tra queste lande fredde e desolate dovrà, però, affrontare delle insidie particolarmente mostruose.

Diretto da Peyton Reed, noto al grande pubblico per essere stato il regista dei due Ant-Man targati Marvel Studios, questo episodio ha il suo punto d’interesse principale nell’essere un coacervo di generi. Ai consueti elementi fantascientifici, fantasy e western si affianca, infatti, un tocco horror non indifferente che di certo non ci si aspetterebbe dagli appassionati Star Wars. A nostro avviso, si tratta di una trovata narrativa capace di donare una ventata di freschezza ad una serie che, pur non avendo sviluppi narrativi specifici né una trama particolarmente originale, riesce sempre, tramite la messa in scena e le trovate registiche e stilistiche, a sorprendere lo spettatore.

Restiamo in (fervente) attesa del prossimo capitolo di The Mandalorian il prossimo venerdì.