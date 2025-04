Nella notte italiana è andato in scena a Tokyo lo Star Wars Celebration, l’atteso evento in cui ha avuto enorme spazio The Mandalorian & Grogu.

Da anni appuntamento fisso per i fan della saga creata da George Lucas, lo Star Wars Celebration di quest’anno è stato teatro della presentazione ufficiale del primissimo trailer di The Mandalorian & Grogu, il prossimo film in live-action nato dalla serie di successo The Mandalorian. La rete dovrà ancora attendere per poterlo ammirare, ma le descrizioni apparse in rete sembrano aver colto nel segno, ed i fan della saga Star Wars sembrano aver apprezzato e non poco.

A presentare il trailer sul palco si sono alternati il regista e co-sceneggiatore “Jon Favreau“, ma anche gli interpreti del cast “Pedro Pascal” e “Sigourney Weaver“, quest’ultima assoluta new entry dell’universo creato da George Lucas.

In attesa di poter apprezzare il trailer anche in rete (sarà sulle nostre pagine appena disponibile) vi confermiamo che The Mandalorian & Grogu sarà distribuito nelle sale USA a partire dal 22 maggio 2026, pertanto ad un anno circa dalla giornata odierna.

The Mandalorian & Grogu | Cosa Sappiamo

The Mandalorian & Grogu è stato diretto dal creatore della serie The Mandalorian “Jon Favreau“. In produzione figurano al momento lo stesso Favreau, la CEO di Lucasfilm “Kathleen Kennedy” e il direttore creativo di Lucasfilm “Dave Filoni“. Lo stesso Favreau ha co-scritto la sceneggiatura assieme a Dave Filoni.

Pedro Pascal riprende il ruolo di Din Djarin, il solitario Mandaloriano che viaggia per la galassia con il suo adorabile protetto dotato di poteri Jedi “Grogu”. Nel cast figura anche Jonny Coyne nei panni di un signore della guerra imperiale, e come anticipato Sigourney Weaver in un ruolo segreto. Nessun altro nome è stato al momento annunciato.

Il film nasce prima come quarta stagione della serie The Mandalorian per poi divenire un film in seconda battuta. La serie è stata invece lanciata su Disney+ nel novembre del 2019 riscuotendo da subito l’entusiasmo dei fan Star Wars. Da questa serie, inoltre, sono nati gli spin-off su Boba Fett e Ahsoka.

The Mandalorian & Grogu | Il Video di Lancio

The Mandalorian and Grogu comes to theaters May 22, 2026. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/dUO2rC8tsb — The Mandalorian (@themandalorian) April 18, 2025