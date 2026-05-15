The Mandalorian & Grogu, il nuovo lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau, approda negli UCI Cinemas dal 20 maggio, disponibile anche nell’immersivo formato IMAX.
Per celebrare degnamente il ritorno di Din Djarin (Pedro Pascal) e del piccolo Grogu, il circuito cinematografico UCI Cinemas ha lanciato un programma di iniziative imperdibili per ogni vero fan della saga.
Poster numerati e menu galattici: i regali per i fan
La caccia ai tesori inizia con il biglietto: acquistando online l’ingresso per gli spettacoli dal 20 al 24 maggio, gli spettatori riceveranno un poster esclusivo in edizione limitata e numerata, da ritirare direttamente nel multiplex scelto.
Ma l’esperienza continua anche al bar: arrivano infatti i Collector Menu dedicati. I fan potranno scegliere tra il tenerissimo Grogu Bucket e la spettacolare Mandalorian Helmet Cup, la borraccia che riproduce l’iconico elmo in beskar. Per i membri del programma fedeltà Skin ucicard, è inoltre previsto uno sconto del 20% sulla “The Icons Combo” (fino a esaurimento scorte).
Eventi live: dai figuranti della 501st alle spade laser
Il weekend di apertura trasformerà i foyer degli UCI Cinemas in veri avamposti della Nuova Repubblica con una serie di eventi dal vivo:
- 20 Maggio (Chieti): Presso l’UCI Luxe Megalò, l’artista LIZ_lisarts esporrà le sue opere ed eseguirà illustrazioni live a tema Star Wars dalle 18:00 alle 20:30.
- 20 Maggio (Verona): L’UCI Cinemas Verona ospiterà i figuranti della 501st Italica Garrison. Stormtrooper e personaggi iconici saranno a disposizione del pubblico per foto indimenticabili dalle 20:00.
- 23 Maggio (Milano e hinterland): Negli UCI di Orio, MilanoFiori e Pioltello, l’associazione Galaxy Blades metterà in scena spettacolari combattimenti coreografici con spade laser tra le 16:00 e le 20:00.
The Mandalorian and Grogu, che vede nel cast anche Sigourney Weaver, Jeremy Allen White e la colonna sonora del premio Oscar Ludwig Göransson, promette di riportare sul grande schermo quell’estasi e quel senso di avventura che solo la galassia lontana lontana sa regalare.
La trama si colloca in un periodo di transizione: l’Impero è caduto, ma i signori della guerra imperiali rappresentano ancora una minaccia per la galassia. Per proteggere i traguardi dell’Alleanza Ribelle, la Nuova Repubblica decide di arruolare il leggendario Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal) insieme al piccolo Grogu. Il film vanta un cast tecnico di altissimo profilo, con la sceneggiatura firmata da Jon Favreau, Dave Filoni e Noah Kloor.
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